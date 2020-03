Dieser Star ist anders als die anderen

Buschhof

Ein Star verblüfft die Fachwelt. Gemeint ist aber keine Berühmtheit, sondern der kleine schwarze Vogel, der sich im Sommer gern mal an Kirschen vergreift. In Buschhof wurde jetzt ein Exemplar gefunden, das eigentlich gar nicht hätte dort sein dürfen.

Aber von vorn: Die junge Landwirtin Ronja Leopold aus Buschhof ( Mecklenburg-Vorpommern) – nur wenige Kilometer von Sewekow entfernt – unternahm Mitte März einen Spaziergang über die Wiesen unweit der Landesgrenze zu Brandenburg.

Flugunfähig und offenbar verletzt

Da fiel ihr ein flugunfähiger und offensichtlich verletzter Star auf. Es gelang ihr, das Tier zu fangen und in Obhut zu nehmen. Das berichtet Ornithologe Jürgen Kaatz aus Dranse.

Die Frau stellte fest, dass der Vogel einen Ring an einem Bein trug und entzifferte die Inschrift „ Helgoland Germania“ sowie eine Ziffernfolge. Daraufhin informierte sie wenig später Jürgen Kaatz, der seit 40 Jahren für die Vogelwarte Hiddensee Vögel zu wissenschaftlichen Zwecken beringt. Bis heute sind es etwa 60.000.

Der Fachmann überstellte den Vogel sogleich an die Wildtierauffangstation Struck bei Gerdshagen im Landkreis Prignitz. Dort wird er seither wieder aufgepäppelt. Gleichzeitig meldete er die Funddaten und die Ringnummer an die für Ostdeutschland zuständige Vogelwarte Hiddensee. Diese leitet die Informationen an die Zentrale der Vogelwarte Helgoland nach Wilhelmshaven in Schleswig-Holstein weiter.

Funddaten bargen Überraschung

Und diese Daten brachten Überraschendes hervor: Der Vogel, ein Männchen, wurde während des Herbstzuges am 27. Oktober 2018 bei einer Zwischenrast auf der Hochseeinsel Helgoland inmitten der Nordsee gefangen und beringt.

„Wahrscheinlich befand er sich damals auf dem Flug in das Überwinterungsgebiet in Großbritannien. Die Nordsee zu überfliegen, strengt jedoch auch so robuste Vögel wie Stare an. So würde sich eine Rast auf der Insel Helgoland erklären“, erklärt Ornithologe Kaatz dazu.

Noch ungewöhnlicher aber sei der Ort bei Buschhof, an dem der Vogel nun wieder gefunden wurde. „Bisher gab es in der aktuellen Fachliteratur noch keine Funde von auf Helgoland beringten Staren in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg“, so Kaatz weiter.

Ein Novum und schwer erklärbar

Dass es diesen Star nach Buschhof verschlagen hat, sei wirklich bemerkenswert, wissenschaftlich offenbar ein Novum und schwer erklärbar. Denn über die Insel Helgoland ziehende und dort rastende Stare seien überwiegend in Dänemark und Schweden beheimatet.

Von Björn Wagener