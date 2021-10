Ruckzuck hat Selina Schulz aus Wittstock am Samstagabend in der RTL-Show „Das Supertalent“" zehn Bratpfannen zusammengerollt – und das Fernsehpublikum in Erstaunen versetzt. Für einen Einzug ins Halbfinale reichte es dennoch nicht. Nur zwei Juroren gaben ihr ein Ja.