Sie ist vielseitig, die Ygo-App, die das junge Wittstocker Start-up „iGO Solution 4MA GmbH“ im vergangenen Jahr auf den Markt gebracht hat. Sie hilft Sehbehinderten oder durch ihr Smartphone abgelenkten sogenannten „Smombies“, Verkehrshindernisse rechtzeitig zu erkennen. Durch optische, akustische und haptische Signale.

Mit ihr können Nutzer aber auch kostenlos ins Internet gelangen, ohne sich dafür irgendwo anmelden zu lassen. Solche WLAN-Hotspots für die App gibt es bisher in Wittstock und Neuruppin.

Schon BSV Zaatzke unterstützt

Finanziert wird der kostenlose Service unter anderem durch Werbung lokaler Geschäfte. Die weiterhin ins Boot zu holen, war in Corona-Zeiten allerdings nicht ganz einfach. „Die Start-up-Szene hat die Krise sicher besonders hart getroffen“, sagt Unternehmensmitbegründer Maik Koch. Sein Start-up hatte zuletzt immer wieder Crowdfunding-Aktionen gestartet, um so an Kapital für die Weiterentwicklung der App zu gelangen.

Mittlerweile hat sich die Lage für iGO wieder etwas entspannt. „Deshalb wollen wir unserer Region auch etwas zurückgeben“, sagt Maik Koch. Zuletzt war das Start-up als Sponsor für den Fußballverein BSV Schwarz-Weiß Zaatzke aufgetreten. Nun unterstützt es zudem die Handballer des FK Hansa Wittstock.

Ygo macht derzeit mit Geocaching in Berlin auf sich aufmerksam. Quelle: Privat

Jüngst hatte Maik Koch neben einem großen Werbebanner auch neue Polo-Shirts an die Frauen- und Männermannschaft überreicht. Hannes Holtmann, Kapitän der Männermannschaft und Vertreter der Abteilung Handball hofft auf eine langjährige Zusammenarbeit. „Wir sind dankbar, dass wir auch in dieser schwierigen ’coronagebündelten’ Zeit für uns als Sportverein einen neuen Partner gefunden haben“, sagt er. Man wolle die Idee des Start-ups brandenburgweit bei Reisen durch die Mark verbreiten und so seinen Teil zur Erfolgsgeschichte der Ygo-App beitragen.

„Das Vereinsmotto ’Meine Stadt. Mein Verein’ wird hier durch die Vernetzung von Sport und Wirtschaft beispiellos umgesetzt“, sagt der Mannschaftskapitän. Darüber hinaus sei der dringende Trikotbedarf durch das Sponsoring nun gedeckt.

Neben Sponsoring und Aktionen in der Region ist iGO auch immer wieder in Berlin aktiv. Im Treptower Park können Nutzer mit der App an Geocaching und anderen interaktiven Spielen teilnehmen. „Sowas ist sicher auch in unserer Region möglich“, sagt Maik Koch. Dafür brauche man nur die richtigen Partner.

Von Christian Bark