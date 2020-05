Damit Kunden Heimisches für sich entdecken

Karstedtshof

Eine Art online-Supermarkt mit einer umfassenden Palette an Produkten aus der Region – das könnte sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke gut vorstellen. Vor diesem Hintergrund besuchte er am Montagnachmittag das Unternehmen Homemade in Karstedtshof. Jo Thießen und Eva Paulus vermarkten dort vor allem Fleisch und Wurst aus ausgewählten Fachbetrieben – aber auch Gin, Sekt, Kaffee, Honig, Marmelade, Bitterlikör und ähnliches.

Aufwärtstrend ausgebremst

Der Aufwärtstrend der vergangenen Jahre sei aber durch das Coronavirus weitgehend ausgebremst worden. „Es gibt ja keine Veranstaltungen mehr, auf denen wir unsere Produkte anbieten können“, sagt Eva Paulus. Damit geht es Hommade ähnlich wie vielen anderen Unternehmen – wo die Kunden fehlen, fehlen die Einnahmen.

Diese Situation hat allerdings die Online-Vermarktung von regionalen Produkten vorangetrieben. Unter „der.liefert.jetzt“ können sich Anbieter verschiedenster Branchen aus Ostprignitz-Ruppin und der Prignitz mit ihren Angeboten und Liefergebieten eintragen. Potenzielle Kunden bekommen einen Überblick, was sie sich wohin liefern lassen können. Dazu gibt es allgemeine Informationen über die jeweiligen Firmen sowie Kontakte. Initiiert wird das Ganze von der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg (REG) und dem Technologie- und Gewerbezentrum Prignitz (TGZ).

Nur der Anfang

Für Steineke kann das jedoch nur ein Anfang sein. Die Vernetzung und gemeinsame Vermarktung von regionalen Produkten übers Internet müsse weiter entwickelt werden. Denn je mehr Erzeugnisse an den Kunden gebracht werden können, desto günstiger ließen sich die Preise gestalten.

Das Problem: „Kunden möchten nicht zwei Geschäfte besuchen, sondern möglichst alles in einem bekommen.“

Riesige Herausforderung

Das wiederum berge eine riesige Herausforderung. Denn eine online-Plattform mit derart vielschichtigen regionalen Produkten zu entwickeln, sei äußerst aufwändig und teuer. Doch Fördermittel dafür zu erschließen, hält Steineke für möglich und sieht daher eine Chance für eine solche Vermarktungsplattform. „Es ist wichtig, die Anfänge über ’der.liefert.jetzt’ weiter zu entwickeln und nicht etwa nach Corona im Sande verlaufen zu lassen“, betont der Politiker, der sich bei Homemade auch eine Schafherde näher ansah.

Nur Hand in Hand machbar

„Die Anbieter in der Region können es nur gemeinsam schaffen. Als kleines Unternehmen kann man gar nicht breit genug aufgestellt sein. Und Konkurrenzdenken nutzt uns da überhaupt nichts. Wir können hier auf dem Lande nur Hand in Hand etwas werden, indem wir unsere Sortimente miteinander vermarkten“, ist sich Eva Paulus sicher. Das Bewusstsein der Leute habe sich bereits verändert. Gesunde und regionale Produkte seien grundsätzlich weiter im Kommen.

Von Björn Wagener