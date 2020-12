Wittstock

Die Weihnachtsaktion Sterntaler der MAZ in Wittstock und Heiligengrabe läuft noch bis kurz vor den Festtagen. Gespendet werden kann in die blauen Sterntaler-Sparschweinchen, die an mehrerern Standorten in der Innenstadt zu finden sind:

Hier stehen die Sparschweinchen

Volkssolidarität (Poststraße 11); Uhrengeschäft Beuß (Poststraße 13); Sparkasse OPR (Markt 16-18), Parfümerie Völpel (Markt 14); Adler-Apotheke (Gröperstraße 3); Stadtbibliothek (Kettenstraße 24-26) und in der Löwen-Apotheke (Markt 13). Dort steht das ganze Jahr über ein Sterntaler-Schweinchen. Außerdem können auch „Löwentaler“ gespendet werden, die dann in Euro umgewandelt werden. Ebenso ist es möglich, einen Geldbetrag auf das unten angegebene Spendenkonto einzuzahlen.

Erlös für Nutzer der Löffelstube

Der Erlös kommt vielen Bedürftigen zugute, die auf die Löffelstube der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung (Gab) angewiesen sind. Für sie werden fürs Weihnachtsfest Präsentkörbe gepackt mit vielen leckeren Dingen – im Wert von je 25 Euro. Ermöglichst wird die Aktion in Zusammenarbeit mit dem Rewe-Markt un der Außenstelle der Volkssolidarität in Wittstock.

Gespendet werden kann auf folgendes Konto bei der Sparkasse OPR: IBAN: DE 69 1605 0202 1001 0106 94. Als Verwendungszweck bitte „ Sterntaler 2020“ angeben. Spendenbescheinigungen stellt bei Bedarf die Volkssolidarität in der Wittstocker Poststraße aus.

Von Björn Wagener