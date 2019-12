Wittstock

Die diesjährige Spendenaktion „ Sterntaler“ der MAZ läuft. Mit dem Geld werden in diesem Jahr Bedürftige unterstützt, die auf die Löffelstube in Wittstock angewiesen sind.

Dort können sie günstig Lebensmittel einkaufen, für die das Geld sonst nicht reichen würde.

Präsentkörbe werden gepackt

Zu Weihnachten möchte ihnen die MAZ eine Freude machen. Es sollen Präsentkörbe mit allerhand leckeren Dingen im Wert von je 25 Euro gepackt werden.

Möglich gemacht wird das – ähnlich wie im vergangenen Jahr – mit Unterstützung des Wittstocker Rewe-Marktes, der für die Präsentkörbe sorgt. Es sollen natürlich möglichst viele werden. Deshalb brauchen wir viele Sterntaler.

Schweinchen oder Konto

Wer die Aktion mit einer Spende unterstützen möchte, kann das ganz einfach auf zweierlei Weise tun: An folgenden Orten in Wittstocks Innenstadt stehen blaue Sterntaler-Sparschweinchen, die gern „gefüttert“ werden können: in der Parfümerie Völpel (Markt 14); bei der Sparkasse (Markt 16-18); in der Stadtbibliothek (Kettenstraße 24 bis 26); in der Adler-Apotheke (Gröperstraße 3); bei der Volkssolidarität (Poststraße 11) und in der Löwen-Apotheke (Markt 13). Letzterer sind wir besonders dankbar, denn dort steht das ganze Jahr über ein Sterntaler-Sparschweinchen.

Eingezahlt werden kann aber auch auf das folgende Spendenkonto der Volkssolidarität (VS) bei der Sparkasse OPR: IBAN: DE 69 1605 0202 1001 0106 94. Als Verwendungszweck bitte „ Sterntaler 2019“ angeben. Spendenbescheinigungen stellt bei Bedarf die VS in der Poststraße aus.

Von Björn Wagener