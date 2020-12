Wittstock

Die Weihnachtsaktion Sterntaler der MAZ läuft in Wittstock trotz des Lockdowns weiter. Nach wie vor kann auf das unten angegebene Spendenkonto bei der Sparkasse OPR eingezahlt werden. Bis gestern waren 1775 Euro eingegangen.

Verteilung kann planmäßig stattfinden

Die Verteilung der Präsentkörbe an Menschen, die auf die Löffelstube in Wittstock angewiesen sind, kann nach Lage der Dinge planmäßig stattfinden. Das hat Thomas Klatt, Leiter der Wittstocker Nebenstelle der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung (Gab), am Montag bestätigt. Die MAZ ermöglicht die Sterntaler-Aktion in Zusammenarbeit mit dem Rewe-Markt und der Volkssolidarität in Wittstock.

Weiterhin stehen auch die blauen Sparschweinchen in der Innenstadt bereit – in kompletter Anzahl allerdings nur noch bis Dienstagnachmittag.

Ab Mittwoch weniger Schweinchen vor Ort

Danach werden sie an jenen Standorten vorzeitig eingeholt, die ab dem Beginn des Lockdowns am Mittwoch für die Kundschaft nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt zur Verfügung stehen. Vorzeitig abgeholt werden sie also bei Uhrmachermeister Beuß; der Parfümerie Völpel und der Stadtbibliothek.

Das heißt, ab Mittwoch stehen die Schweinchen nur noch an folgenden Standorten: Volkssolidarität (Poststraße 11); Sparkasse OPR (Markt 16-18); Adler-Apotheke (Gröperstraße 3); Löwen-Apotheke (Markt 13).

Gespendet werden kann auf folgendes Konto bei der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin: DE 69 1605 0202 1001 0106 94. Als Verwendungszweck bitte „ Sterntaler 2020“ angeben. Spendenbescheinigungen stellt bei Bedarf die Volkssolidarität in der Poststraße 11 aus.

Von Björn Wagener