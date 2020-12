Wittstock

Die Sterntaler-Weihnachtsaktion der MAZ ist auch in diesem schwierigen Jahr wieder erfolgreich. Das lässt sich nach einer Zwischenauswertung bereits sagen. Die bisherige Spendensumme beträgt insgesamt 2865,82 Euro. Davon gingen 2345 Euro als Überweisungen aufs Spendenkonto ein. 520,82 Euro fanden sich in einem Teil der blauen Sterntaler-Sparschweinchen, die am Dienstag aufgrund des Lockdowns schon eingeholt werden mussten.

Hier stehen weiterhin Sparschweinchen

Weiterhin stehen die Sparschweinchen an folgenden Orten: Volkssolidarität (Poststraße 11); Sparkasse OPR (Markt 16-18); Adler-Apotheke (Gröperstraße 3); Löwen-Apotheke (Markt 13) und Parfümerie Völpel (Markt 14).

Allen Spendern schon jetzt ein ganz großes Dankeschön. Sie machen damit bedürftigen Menschen eine Freude zum Fest.

Körbe werden schon ausgegeben

Aufgrund des aktuellen Lockdowns hat die Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung (Gab) bereits am 16. Dezember mit der Ausgabe der Präsentkörbe begonnen. Sie erstreckt sich über mehrere Tage, wie Nebenstellenleiter Thomas Klatt sagt.

Die Endauswertung der Aktion findet kurz vor Heiligabend statt. Übriges Geld wird für weitere Präsentkörbe zu Ostern verwendet.

Gespendet werden kann indes weiterhin auch auf folgendes Konto bei der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin: DE 69 1605 0202 1001 0106 94. Als Verwendungszweck bitte „ Sterntaler 2020“ angeben. Spendenbescheinigungen stellt bei Bedarf die Volkssolidarität in der Poststraße 11 aus.

