Wittstock

“Ich freue mich wirklich sehr. Das kann man unter der Maske gar nicht so richtig sehen“, sagt Peggy Vogel aus Freyenstein. Auch Steffi Lorenz aus Flecken Zechlin ist die Freude anzumerken, als sie ihr Sterntaler-Weihnachtsgeschenk in den Händen hält – einen von insgesamt 90 Präsentkörben. Jeder von ihnen ist mit vielen leckeren Sachen gefüllt, die das bevorstehende Weihnachtsfest ein bisschen schöner machen.

Verteilt wurden sie in diesen Tagen an Stammkunden der Löffelstube, die die Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung (Gab) in Wittstock betreibt. Hier werden täglich übrig gebliebene, aber noch gut verwendbare Lebensmittel für kleines Geld an Menschen verteilt, die darauf angewiesen sind. Zur Verfügung gestellt werden diese Lebensmittel von Supermärkten und Bäckereien aus der Region.

Anzeige

3970 Euro kamen zusammen

Dass in diesem Jahr ein weiteres Mal Präsentkörbe als festliche Zugabe zu Weihnachten verteilt

Die größte Einzelspende kam von der Löwen-Apotheke – 750 Euro. Quelle: Björn Wagener

werden konnten, ist vielen Spendern zu verdanken, die sich an der Aktion Sterntaler der MAZ in Wittstock beteiligten. Insgesamt kamen 3970,19 Euro zusammen. Die Spenden konnten entweder auf das Spendenkonto bei der Sparkasse OPR eingezahlt oder in die kleinen blauen Sparschweinchen gesteckt werden, die in Einrichtungen und Geschäften in der Wittstocker Innenstadt platziert waren.

Die größten Beträge steuerten die Löwen-Apotheke (750 Euro); die Sparkasse (600 Euro) und die Sonnenapotheke (500 Euro) bei. Weitere Einzelüberweisungen lagen zwischen 20 und 500 Euro. In den Sparschweinen war vom Cent bis zum 50-Euro-Schein alles dabei.

Eine bewährte Kooperation

Seit Ende November lief die alljährliche Weihnachtsaktion Sterntaler der MAZ in bewährter Kooperation mit der Gab, dem Rewe-Markt in Wittstock und der Volkssolidarität am Standort Wittstock. Die MAZ rief zum Spenden auf und verteilte die blauen Sterntaler-Sparschweinchen. Der Rewe-Markt bestellte die Waren für die Präsentkörbe und übernahm die Kosten für die Körbe und die Verpackung.

Die Volkssolidarität verwaltet das Spendenkonto bei der Sparkasse OPR, in das übrigens nicht nur zu Weihnachten, sondern jederzeit eingezahlt werden kann. Das MAZ-Team in Wittstock dankt den Partnern für ihre Unterstützung herzlich. Ohne sie wäre die Sterntaler-Aktion nicht möglich.

Unsicherheit schwang bei Sterntaler mit

In diesem Jahr stellte die Corona-Krise das Projekt Sterntaler zudem vor eine besondere Herausforderung. Denn bei allen Überlegungen schwang auch immer die Unsicherheit mit: Wird das Verteilen rechtzeitig zu Weihnachten funktionieren oder muss die Löffelstube doch schließen? Planungen waren schwer möglich. Angesichts des starken Anstiegs der Corona-Fallzahlen und des Lockdowns ab 16. Dezember mussten einige der Sparschweinchen vorzeitig eingeholt werden, weil die Geschäfte schließen mussten.

Verteilung der Körbe vorgezogen

Auch wurde die Verteilung der Körbe etwas vorgezogen und fand – selbstverständlich unter den gegebenen Hygiene- und Abstandsregelungen – statt. Leute, die gesundheitlich eingeschränkt oder nicht mobil sind, bekamen sie auch geliefert.

Das erfreuliche Spendenergebnis ermöglicht es sogar, noch weitere Präsentkörbe für Ostern packen zu können und sie an bedürftige Kunden der Gab zu verteilen. Die MAZ richtet ein großes Dankeschön an alle Spender und Helfer, die dafür gesorgt haben, dass die traditionelle Sterntaler-Aktion auch unter den schwierigen Bedingungen in diesem Jahr zum Erfolg geführt werden konnte. Wir wünschen allen frohe Weihnachten und vor allem Gesundheit.

Von Björn Wagener