Kinderkarneval in Wittstock: Wie im Schlaraffenland

Wittstock

Wie im Schlaraffenland ging es am Sonntagnachmittag beim Kinderkarneveal in Wittstock zu. Dort hatten Minister für Süßigkeiten, Taschengeld oder gute Laune das Sagen.

Die Stadthalle in Wittstock lag am Sonntag fest in der Hand des Nachwuchses. Der Elferrat des Wittstocker Carneval Clubs (WCC) hatte sich mit seinen Ministerämtern ganz darauf eingestellt.

Ein Minister für gute Zensuren

Karnevalspräsident Egbert Schröder schlüpfte sogar in die Rolle des Ministers für gute Schulnoten. „Wir haben ein riesengroßes Programm vorbereitet“, rief Schröder den Nachwuchsjecken zu. Vor der Bühne tummelten sich vor allem Mädchen als Prinzessinnen und Elfen und Jungen als eine Schar Polizisten.

Zur Galerie Beim Kinderkarneval am Sonntag in Wittstock erleben die Mädchen und Jungen märchenhafte Stunden. Es regnet Süßigkeiten.

Die Garde führte den Einzug in die Stadthalle an – unverkennbar wehte die Fahne des WCC an vorderster Stelle. Und dann marschierten die Fünkchen, Funken und die blaue Garde in ihren schmucken Kostümen ein.

Prinzessin Waltraud ist krank

Karnevalsprinz Jürgen II musste wie bei der Show am Vorabend krankheitsbedingt auf seine Prinzessin Waltraud verzichten. Der Kinderkarneval kam erstmals ohne Kinderprinzenpaar aus, wie Egbert Schröder am Rande mitteilte.

Fünkchen im Rampenlicht

Vor allem die sechs Fünkchen genossen den Auftritt im Rampenlicht. Denn sie sind die jüngsten Tänzerinnen beim WCC und erlebten am Wochenende ihre ersten Auftritte. Doch zuvor heizten die Dossehummeln mit ihrer WCC-Hymne die Stimmung an: „Heute ist alles egal, wir feiern Karneval.“ Das Moderatorenduo Steffi und Jonny führte durch den Nachmittag und ging dabei immer wieder altersgerecht auf die Kinder ein.

Der WCC-Präsident zündete schon früh die erste Stimmungsrakete. „Zuerst wird geklatscht, dann trampeln alle mit den Füßen und schließlich kommt das Konfetti“, rief er. Wie auf Kommando fiel ein goldener Konfettiregen und tauchte die Kulisse in ein märchenhaftes Licht. Wie im Schlaraffenland zog immer wieder auch der Süßigkeitenregen über die Kinder hinweg.

Das Tanzmariechen mit dem passenden Namen Maria eröffnete den Showreigen und wirbelte über die Bühne. „Das Tanzmariechen erleben wir beim Showtanz noch einmal“, sagte Jonny.

Vereinsorden für die Kleinsten

Derweil reihten sich die sechs Fünkchen im Hintergrund der Bühne auf und warteten auf ihre Musik. Wie die ganz Großen marschierten sie mit Rhythmusgefühl und einem strahlenden Lächeln in das Rampenlicht. Die Mädchen zeigten mit ihrem synchronen Tanz, welche Talente in ihnen schlummern. „Einen ganz großen Applaus für die Kleinen“, rief WCC-Präsident Egbert Schröder. Doch damit nicht genug, denn er überreichte jedem Fünkchen den Vereinsorden in Form einer Medaille.

Nervenkitzel auf Stühleturm

Roberto Ortmann vom Zirkus „Humberto“ sorgte wenig später für Nervenkitzel. Der Artist stapelte immer mehr Stühle übereinander und schwang sich darauf in die Lüfte. Er balancierte einhändig und hielt auf den quietschgelben Stühlen das Gleichgewicht. Der Applaus war ihm damit sicher und die Mädchen und Jungen kamen bei dieser Darbietung aus dem Staunen kaum heraus.

Lieblingsfarbe Pinkerglitzer

Moderatorin Steffi verriet dem Publikum, dass „Pinkerglitzer“ ihre Lieblingsfarbe ist. Damit lagen auch die acht Funken ganz auf ihrer Wellenlänge. „Hier kommen die Pinkladys mit ihrem Showtanz“, kündigte Steffi an. Und schon ging die Post auf der Bühne ab, denn die Mädchen überzeugten mit einem rockigen und kraftvoll-dynamischen Tanz.

Auch die Clowns Tacki und Noisly durften beim Kinderkarneval nicht fehlen. „Wollen wir uns vorstellen?“, fragte Tacki. Das nahm Noisly wörtlich und stellte sich vor ihren Clownspartner Tacki. Die beiden Spaßvögel überzeugten mit Wortwitz und bezogen immer wieder die Kinder bei ihren Darbietungen ein.

Von Christamaria Ruch