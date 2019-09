Wittstock

Verkehrseinschränkungen sind am Samstag, 14. September, in Wittstock zu erwarten. Grund: Die Gewerbeschau und die Jobstart-Messe finden nahezu zeitgleich statt. Die Jobstart-Messe wird um 10 Uhr in der Stadthalle in der Ringstraße eröffnet; die Gewerbeschau um 11.30 Uhr auf dem Marktplatz.

Die Straßen Am Markt, Kirchgasse, Marktgasse sowie die Poststraße zwischen Markt und Burgstraße und die Gröperstraße zwischen Königstraße und Kettenstraße sind in der Zeit von 7 Uhr bis 20 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. In den genannten Bereichen gilt zudem ein Halteverbot. Alle Änderungen werden ausgeschildert.

Sommerkino zum Abschluss

Nach dem Ende der Gewerbeschau folgt erstmals das Sommerkino auf dem Marktplatz. Auf einer großen Leinwand werden zwei Filme gezeigt: Um 16 Uhr beginnt der Kinderfilm „Willkommen im Wunderland“. Um 17.30 Uhr folgt der Streifen „Plötzlich Familie“, der sich an ein erwachsenes Publikum richtet. Der Eintritt ist frei.

Von MAZ