Mit warmen Sachen nach Berlin

Wittstock

Viele fleißige Hände aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin und darüber hinaus unterstützen in diesem Jahr erneut das Obdachlosenfest im Berliner Estrel-Center. Es findet am 20. Dezember bereits zum 25. Mal statt. „Wir werden dort diesmal rund 2000 selbst gefertigte Stücke verteilen können“, schätzt Viola Karras. Die Organisation der traditionellen Strickaktion im Kreis zugunsten der Besucher des Festes lag in diesem Jahr weitestgehend in ihren Händen. Initiatorin Doris Sperling musste sich aus gesundheitlichen Gründen zurücknehmen.

Abschluss am 14. Dezember

Die Aktion endet am 14. Dezember. Erst danach steht fest, wie viele Handschuhe, Mützen, Pullover, Socken und Schals für Bedürftige sowie gestricktes Spielzeug – unter anderem kleine Schneemänner und Freundschaftsbänder – speziell für Kinder nach Berlin geschafft werden können. Sicher ist jedoch: Drei Fahrzeuge mit zehn Helfern machen sich am 20. Dezember um 9 Uhr von Wittstock aus auf den Weg. Der Transport wird mit einem Fahrzeug der Fahrschule Seidel unterstützt. In Dabergotz treffen sich die Helfer mit jenen aus der Prignitz. Dann geht es weiter in Richtung Berlin.

Im Veranstaltungssaal des Estrel-Centers wird dann der Stand aufgebaut, bevor am Nachmittag die rund 3000 Obdachlosen eingelassen werden. Erfahrungsgemäß herrscht dann Hochbetrieb am Strick-Stand. „Manche Besucher haben Sachenwünsche, die wir dann im Folgejahr zu erfüllen versuchen“, berichten die Frauen.

Socken sehr beliebt

Sehr beliebt seien vor allem Socken und – fußballbedingt – die Farbkombination blauweiß.

Neben den „stillen Helden“, wie die an der Aktion beteiligten Strickerinnen inzwischen genannt werden, gibt es auf dem Fest noch viele weitere Stände mit allerhand nützlichen Dingen und Dienstleistungen, die die Obdachlosen nutzen können. Im Mittelpunkt steht jedoch das festliche Essen: Weihnachtsgans mit Klößen und Rotkohl. Prominente tragen die Portionen aus.

Seit 2013 gibt es im Kreis OPR die Strickaktionen zugunsten des Festes – initiiert von Doris Sperling aus Wernikow. Seither motivieren sie und ihre Helfer jedes Jahr aufs Neue viele Menschen, die zugunsten Obdachloser zu Nadel und Wolle greifen. Die fertig gestrickten Sachen können dann an Sammelstellen abgegeben werden.

Besonders viele Stücke – mehr als 700 – seien diesmal allein bei Ilona Strube in Metzelthin angekommen. Auch wenn die meisten der geschickten Handarbeiterinnen im Landkreis wohnen, gebe es immer wieder auch Unterstützer von außerhalb. Sie schicken ihre Sachen per Post, berichtet Doris Sperling. „Die bisher am weitesten entfernte Zusendung kam aus dem Postleitzahlbereich 7, also der Region Stuttgart“, sagt sie und richtet ein großes Dankeschön an all jene, die sich an der Aktion beteiligen. Viele von ihnen strickten das ganze Jahr über.

Handgemacht muss es sein

Frank Zander legt größten Wert darauf, dass wirklich nur selbst gestrickte Sachen von uns angeboten werden, keine Second-Hand-Ware“, berichten die Organisatorinnen. Doch wer noch gut tragbare Kleidung zu vergeben hat, müsse künftig nicht mehr abgewiesen werden. Dafür gebe es ebenfalls eine Verwendung: Die Macherinnen wollen künftig die regionalen Anlaufstellen für Bedürftige noch stärker unterstützen – konkret die Obdachloseneinrichtung in Groß Pankow ( Prignitz) und das K6 in Neuruppin. Zu beiden Einrichtungen bestehen bereits gute Kontakte. Erst Anfang Dezember sei das Haus in Groß Pankow mit 53 warmen Kleidungsstücken bedacht worden, berichtet Viola Karras.

Info Weitere als die registrierten zehn Personen können am 20. Dezember nicht als Helfer am Obdachlosenfest teilnehmen. Wer das möchte, dem empfiehlt Doris Sperling, sich ab 2020 separat online bei den Veranstaltern in Berlin zu bewerben.

Von Björn Wagener