Stromversorger investiert 300.000 Euro

Wittstock

Der Energieversorger Edis investiert in Wittstock in moderne Netztechnik. Um die Versorgungssicherheit weiter zu erhöhen und als Investition in die digitale Zukunft werden im ersten Halbjahr 2020 vier Transformatorstationen durch intelligente Ortsnetzstationen ersetzt. Sie übertragen wichtige Messwerte an die Netzleitstelle. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt rund 300.000 Euro. Das teilt Edis-Sprecher Danilo Fox mit.

Den Anfang machte kürzlich die Perleberger Straße. Dort wird neben der Erneuerung der Transformatorstation auch noch ein Teil des Mittelspannungskabels auf einer Länge von etwa 900 Metern ausgetauscht.

Modernes Spülbohrverfahren

Um Sperrungen auf Straßen und Gehwegen im Stadtgebiet so gering wie möglich zu halten, wird neben klassischen Erdarbeiten auch ein gesteuertes Spülbohrverfahren eingesetzt. Dazu wird am Start und am Ziel der geplanten Strecke jeweils eine kleine Grube ausgehoben. Die unterirdische Bohrung schafft die Verbindung beider Punkte, durch die das Kabel anschließend verlegt werden kann. Für diesen Bauabschnitt sind etwa 130.000 Euro veranschlagt.

Ab März folgt der Austausch der Transformatorstation „Post“. Da auch dort auf rund 450 Metern das Niederspannungskabel ausgetauscht wird, müssen Fußgänger und Radfahrer von der Poststraße bis zum Friedrich-Ebert-Park mit Einschränkungen rechnen. Dort wird ebenfalls das gesteuerte Spülbohrverfahren angewendet. Dieser zweite Bauabschnitt umfasst eine Investitionssumme von rund 100.000 Euro.

Weitere 70.000 Euro zum Schluss

Später werden die Transformatorstationen am Walter-Schulz-Platz sowie an der Waldringsiedlung ausgetauscht. Kabel müssen dort aber nicht ersetzt werden. Das heißt, für Fußgänger und Radfahrer gibt es keine Einschränkungen. Insgesamt werden an diesen beiden Stellen weitere rund 70.000 Euro verbaut.

Die Edis investiert jedes Jahr rund 100 Millionen Euro in ihre Netze, die eine Leitungslänge von rund 80.000 Kilometern haben, also zweimal um den Äquator reichen würden. Etwa 1,3 Millionen Haushalte, Gewerbe- und Industriebetriebe sind an dieses Netz angeschlossen. Mit rund 2500 Mitarbeitern einschließlich 150 Auszubildenden ist das Unternehmen einer der größten Arbeitgeber im Osten Deutschlands.

Von MAZ