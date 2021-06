Wittstock

Was wird aus dem ehemaligen Industriekomplex des früheren Obertrikotagenbetriebes (OTB) in Wittstock? Mit dieser Frage beschäftigen sich ab jetzt etwa 20 Master-Studierende der Stadtplanung an der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg. Die angehenden Architekten sollen Ideen finden, wie das gesamte OTB-Gelände in Wittstock entwickelt und nachgenutzt werden könnte.

Die Idee, die mögliche Zukunftsplanung für den OTB an Studierende zu übertragen, hatte Heike Liebmann. Sie ist nicht nur Prokuristin bei der Brandenburgischen Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung (BBSM), sondern auch Professorin für Stadtumbau an der BTU Cottbus-Senftenberg – eine fruchtbare Kombination.

Der unvoreingenommene Blick

„Wir arbeiten schon sehr lange und sehr gut mit der BBSM zusammen“, sagt Martin Bünning,

Heike Liebmann, Prokuristin der Brandenburgischen Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung (BBSM) und Professorin für Stadtumbau an der Uni Cottbus-Senftenberg. Quelle: Björn Wagener

Leiter des Amtes für Stadtentwicklung in Wittstock. Den Vorschlag Heike Liebmanns, das OTB-Gelände als Aufgabe in Studenten-Hände zu geben, begrüßte die Stadt – vor allem, weil die Studierenden unvoreingenommen und mit dem Blick von außen an die Dinge herangehen.

Ihnen werde völlig freie Hand gelassen. Die Ideenfindung soll jenseits von Eigentumsverhältnissen vonstatten gehen. Selbstverständlich habe die Stadt das Projekt aber zuvor mit dem Eigentümer des Geländes abgestimmt, berichtet Martin Bünning.

Nach einer Auftaktveranstaltung an der BTU im April folgte am 7. Juni ein Vor-Ort-Termin für die jungen Leute. Es ging darum, sich bei einem Rundgang einen ersten Eindruck von dem Gelände zu verschaffen.

Dieter Herm gab Infos zum OTB

Zum Auftakt gab Dieter Herm den Gästen zunächst einen Überblick über das, was der OTB einst

Dieter Herm (r.), ehemaliger Beschäftigter im OTB in Wittstock, informiert die Studierenden vor dem Rundgang über die Historie und Arbeitsweise des Betriebes. Quelle: Björn Wagener

war und was er für Wittstock bedeutete. Herm war bis 2016 Wirtschaftsförderer in Wittstock und arbeitete von 1975 bis 1991 als Haupttechnologe im OTB.

Den Betrieb gab es von 1968 bis 1991. Ende der 1980-er Jahre arbeiteten dort rund 2700 Menschen. Das inzwischen marode ehemalige Verwaltungsgebäude an der Rheinsberger Straße, das 1976 fertiggestellt wurde, wird heute zuerst als „alter OTB“ wahrgenommen.

Doch der Komplex für die Bekleidungsindustrie war weit größer und umfasste eine ganze Reihe von Nebenstandorten – Hallen, Lager, Heizhaus, eine Berufsschule, eine Küche und vieles mehr. „Hier wurden 300 Lehrlinge im Jahr ausgebildet“, so Herm. Die Fluktuation war hoch – etwa 20 Prozent. Und die Schichtarbeit, mitunter in fensterlosen Räumen, verlangte den Beschäftigten viel ab.

Doch bis heute ist der ehemalige OTB fest mit Wittstock verbunden – weil sehr viele Menschen in verschiedenster Art mit ihm zu tun hatten.

Viele Emotionen sind dabei

„Über diesen alten Produktionsstandort wird oft mit großer Emotionalität berichtet“, bestätigt auch Heike Liebmann und nennt als Beispiel verschiedene Filme zum Thema, allen voran die historischen Streifen von Volker Koepp aus den 1970-er Jahren.

Der Professorin ist es wichtig, dass die Studierenden bei ihren Überlegungen diese Erinnerungen und Emotionen berücksichtigen. Deshalb hat sie sie in drei Gruppen unterteilt: eine soll speziell die Historie des Betriebes und die Perspektive aus der Stadtgesellschaft beleuchten, eine weitere sich auf die baulichen Strukturen fokussieren und die dritte aus Sicht der Stadtplanung agieren. Was entsteht im Umfeld? Was wird gebraucht? Welche Nutzung wäre vorstellbar? „Wenn man diese Ergebnisse zusammenführt, kann sich das gegenseitig bereichern“, so Heike Liebmann.

Der Blick über den Tellerrand

Bei der Ideenfindung nutzen die Studierenden die Tatsache, dass es Nachnutzungen alter Industriestandorte auch anderswo gibt. „Man kann zunächst einmal weltweit schauen, wie mit ähnlichen Fällen umgegangen wurde und sich Anregungen holen. So ist unsere Lehre – dass wir zunächst einmal etwas weiter schauen“, sagt Jasmin aus der Gruppe. Ihren Nachnamen möchte sie nicht nennen.

Auch die Wittstocker sind gefragt

Erste Zwischenergebnisse sollen bereits am 18. Juni in Wittstock vorgestellt werden. Dazu sind örtliche Architekten und andere Fachleute eingeladen, so Martin Bünning. Aber auch die Wittstocker sind gefragt: Die Einheimischen können die Studierenden unterstützen. Auf Postkarten, die in der Stadt verteilt werden und unter wittstock.de zum Download bereitstehen, sind die Wittstocker aufgerufen, eigene Ideen zum Thema beizusteuern und die Karten bis zum 17. Juni in den Postkasten am Rathaus einzuwerfen.

Abschlusspräsentation im August

Im August ist dann die Abschlusspräsentation geplant. „Vielleicht kommt ja etwas Gutes für die Stadt dabei heraus“, so Heike Liebmann.

