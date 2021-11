Wittstock

Seine zwei Vorgänger, „Der Golem“ (1915) sowie „Der Golem und die Tänzerin“ (1917), haben die Zeit nicht überstanden. Durch aufwendige Restaurierung ist der Stummfilm „Der Golem, wie er in die Welt kam“ (1920) aber für die Nachwelt erhalten geblieben. Er flimmerte am Sonntagabend über die Leinwand des Wittstocker Kinos „Astoria“.

Ermöglicht haben das der Verein DosseKultur und die Kreismuseen „Alte Bischofsburg“. Die Vorführung fand im Rahmen der Ausstellung „Geheimnisse der alten Truhe“ statt. Bevor der Film starten konnte, berichtete der Filmhistoriker Friedemann Beyer über dessen Entstehungsgeschichte.

Filmhistoriker Friedemann Beyer informierte über die Entstehung des Films. Quelle: Christian Bark

Demnach ist die Romanvorlage des österreichischen Autors Gustav Meyrink zwischen 1913 und 1915 erschienen. Regisseur und Schauspieler Paul Wegener hatte sich unter anderem an die Verfilmung gemacht, weil der Stoff neben der Unterhaltung auch das Bildungsbürgertum wegen seiner mystischen Elemente fasziniert habe.

Golem kommt aus dem Jiddischen

Der Roman basiert auf der Legende des Rabbi Löw, der im Prager Judenghetto des 16. Jahrhunderts lebt, und zum Schutz seines Volkes ein Wesen aus Lehm formt und durch Zauber zum Leben erweckt. „Golem ist Jiddisch und bedeutet soviel wie Schmutz oder Dreck“, erklärte Friedemann Beyer.

Über ein Ritual wird dem Golem Leben eingehaucht. Quelle: Christian Bark

Nach anfänglicher Hilfsbereitschaft gerät der Golem aber außer Kontrolle. „Man kann es eine misslungene Integration nennen“, so der Filmhistoriker. Verkörpert wird der Golem von Paul Wegener selbst. Der Schauspieler ist laut Museumsleiterin Antje Zeiger Enkel des Wittstocker Tuchfabrikanten Friedrich Wilhelm Wegener gewesen.

Aus diesem Anlass sei der Filmgezeigt worden, da die Ausstellung des Museums aktuell auch den Nachlass Wilhelm Polthiers, ebenfalls ein Wegener-Enkel, beinhaltet.

Manuel Rösler begleitete den Film musikalisch am Flügel. Quelle: Christian Bark

Bemerkenswert am Film ist laut Friedemann Beyer die Farbgebung, sogenannte Viragen, die sich je nach Stimmung ändere. Bei Tod und Verderben änderte sich das Bild in einen rötlichen Farbton. „Wenn Sie meinen, Stummfilme seien schwarz-weiß und stumm, täuschen Sie sich“, betonte der Filmhistoriker.

Stumm war der Film bei der Vorführung in Wittstock schon allein deshalb nicht, weil ihn Manuel Rösler am Flügel begleitete. Seit zwei Jahren ist der Komponist und Musiker fasziniert von der Musik zu Stummfilmen. Im Astoria stand ihm ein 98 Jahre alter Flügel, der so alt ist wie das Kino selbst, zur Verfügung.

Der Golem beeindruckt am Hofe des Kaisers in Prag. Quelle: Christian Bark

„Ein Flügel ist dafür super, weil man ihn öffnen und in die Saiten fassen kann“, erklärte der Pianist. Die musikalischen Themen hatte er nach vorheriger Filmschau selbst arrangiert. „Es ist eine Mischung aus Filmmusik von Pippi Langstrumpf und Schindlers Liste“, sagte Manuel Rösler. Für bestimmte Toneffekte hatte er die Klaviersaiten im Spiel bemüht.

Wittstocker Kino wird in zwei Jahren 100 Jahre alt

Übrigens sind Klaviere längst nicht die einzigen Instrumente, die Stummfilme begleitet haben und begleiten. „Es gibt ganz Orchester mit bis zu 80 Musikern dafür“, erklärte Manuel Rösler. Die 1920er Jahre und auch ihre Filme erlebten gerade ein Comeback.

Paul Wegener, Enkel des Wittstocker Tuchfabrikanten Friedrich Wilhelm Wegener, verkörpert den Golem. Quelle: Christian Bark

Sowohl Pianist als auch Filmhistoriker waren vorher noch nie in Wittstock und im Astoria. „Wenn man aber einmal hier war, stellt man fest, man sollte öfter hier sein“, so Manuel Röslers Fazit. Vielleicht gibt es bald ein Wiedersehen mit ihm zum 100. Kinogeburtstag 2023, wobei auch Stummfilme laufen sollen.

Der alte Flügel kommt übrigens am Freitag, 19. November, wieder zum Einsatz. Dann präsentiert Kabarettistin und Pianistin Anne Folger ab 20 Uhr humorvoll klassische Musik. Es gibt noch Karten für die Veranstaltung.

Von Christian Bark