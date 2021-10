Wittstock

Sie sind mächtige Hingucker mit Durchmessern von jeweils vier Metern mal zweieinhalb Metern: Die zehn so genannten Mesh Banner entfalten auf dem Areal des Archäologischen Parks in Freyenstein eine große optische Wirkung.

Die geht aktuell aber weitgehend verloren. Denn die meisten dieser Banner fielen dem jüngsten Sturm „Ignatz“ in der vergangenen Woche zum Opfer.

Große Angriffsfläche für den Wind

Durch ihre Abmaße bieten sie dem Wind eine stattliche Angriffsfläche. „Der letzte Sturm hat bei uns richtig reingehauen“, berichtet Christine Neumann, die im städtischen Amt für Kultur und Tourismus für den Archäologischen Park zuständig ist.

Inzwischen lässt sich die etwaige Schadenshöhe abschätzen. Sie liegt bei rund 6500 Euro. Die Summe geht aus entsprechenden Firmen-Angeboten zur Erneuerung der Banner hervor. Denn Reparaturen seien nicht mehr möglich. „Sie hingen in Fetzen herunter.“ Auch wenn einige wenige Exemplare den Sturm halbwegs überstanden haben, so müssten doch alle Mesh Banner komplett ersetzt werden.

Ein Bauhofmitarbeiter beräumte einen umgestürzten Baum am Dosseteich in Wittstock. Sturm „Ignatz“ hatte den Baum entwurzelt. Quelle: Björn Wagener

Wann das geschehen kann, sei noch nicht absehbar. Zunächst einmal müsse die Summe aus dem Haushalt zur Verfügung gestellt werden. Denn ob die Versicherung einspringt, sei derzeit noch unklar.

Nach Lage der Dinge sei es nicht auszuschließen, dass sich die Preise bis zum Auslösen des Reparaturauftrages noch weiter erhöht haben. Und nicht zuletzt muss die beauftragte Firma Kapazitäten haben, um die Arbeiten auszuführen.

Wichtiger Teil des Archäologischen Parks Freyenstein

Die Mesh Banner sind als Bestandteil der Audioguide-Führung ein wichtiger Teil des Archäologischen Parks. Sie symbolisieren den Umfang des inneren Bereiches der einstigen Turmhügelburg, die im 13. Jahrhundert an dieser Stelle des weitläufigen Geländes gestanden hat.

Heute ist davon nichts mehr zu sehen. Aber die Banner vermitteln Besuchern dennoch einen Eindruck. Auf ihnen sind zudem Szenen aus dem mittelalterlichen Leben abgebildet – zum Beispiel Ritter beim Schach, höfisches Leben oder eine Turnierszene, bei der Damen den Rittern zuschauen.

Der Bereich, in dem die Mesh Banner standen, aus der Luft fotografiert. Quelle: André Reichel

Die Banner sind mit Expanderseilen an Rahmen befestigt. Das sorgt dafür, dass sie Windböen etwas nachgeben und dadurch weniger anfällig für Schäden sind. Das ist an diesem Standort in Freyenstein hilfreich. Denn über die Freifläche fegt der Wind besonders stark. Wird der Sturm aber allzu heftig – wie in der vergangenen Woche – erreicht aber auch diese Befestigungstechnik ihre Grenzen.

Sturmschäden in Wittstock fast alle behoben

Das Sturmtief „Ignatz“ fegte am Donnerstag vergangener Woche über die Region hinweg. Zwar wurden Bäume umgeworfen und Äste abgerissen, aber insgesamt blieben die Schäden in Wittstock und der Gemeinde Heiligengrabe überschaubar. Sie sind mittlerweile nahezu vollständig behoben. Lediglich in Fretzdorf liegt noch eine entwurzelte Eiche, die auf ihre Beräumung wartet. Sie schränkt aber nicht den Verkehrsraum ein. Deshalb sei das kein Problem, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Von Björn Wagener