Freyenstein/Wittstock

Das Dach liegt neben dem Häuschen am Boden – daneben ein riesiger abgebrochener Ast. Beim Blick in den kleinen Zweckbau auf dem Areal der Badeanstalt in Freyenstein wird klar: Hier ist Schaden entstanden. Pumpen und Rohrleitungen hängen schief inmitten von jeder Menge Astwerk.

Was alles repariert werden muss, sei noch nicht genau abzusehen, sagt Marcel Bertram, stellvertretender Vorsitzender des Freizeitclubs Freyenstein, der die Badeanstalt betreibt. Die Schadenshöhe gehe aber wohl in die Tausende, schätzt er.

Freyenstein Freizeitclub hofft auf Hilfe

Das ist viel Geld für den Verein. Deshalb hofft der Freizeitclub auf Hilfe von außen. „Vielleicht

Vom Sturm weggewehtes Trampolin vom Gelände der Badeanstalt in Freyenstein. Quelle: Björn Wagener

gibt es Personen oder auch Firmen, die uns beim Wiederherrichten des Pumpenhauses unkompliziert unterstützen könnten“, sagt er. Denn noch sei nicht klar, inwieweit die Versicherung einspringt.

Die Technik im Pumpenhaus filtert das Wasser des Schwimmbeckens direkt dahinter. Es ist deshalb unerlässlich für dessen Betrieb. Und für den Club drängt die Zeit. Die neue Badesaison soll am 28. Mai eröffnet werden.

Noch viel Arbeit an der Badeanstalt Freyenstein

Hinzu kommt: Der Schaden am Pumpenhaus ist zwar der gravierendste, aber nicht der einzige auf dem Gelände. „Wir hatten in der Küche einen Wasserschaden“, berichtet Marcel Bertram. Dieser sei inzwischen aber weitgehend behoben. Auch sei das neue Vereinshaus, das der Freizeitclub aus eigener Kraft neu aufbaute, noch nicht ganz fertig.

Das Trampolin auf dem Areal wurde zudem weggeweht und liegt nebenan im Gebüsch. Es gibt also noch viel zu tun, bis das Gelände wieder fit für die neue Saison ist, deshalb der Hilferuf des Clubs – Kontakt: siehe unten.

Libellen auf dem Laga-Gelände in Wittstock kaputt

Die Sturmböen der vergangenen Tage haben vielerorts in Wittstock und den Ortsteilen ihre Spuren hinterlassen. Laut Stadtsprecher Jean Dibbert habe es insgesamt sieben Schadensmeldungen im Zusammenhang mit städtischem Eigentum gegeben – zweimal waren umgestürzte Bäume im Spiel, in den anderen Fällen ging es um Schäden an Dächern.

Auch die dekorativen Libellen auf dem Bleichwall, der 2019 zum Gelände der Landesgartenschau in Wittstock gehörte, wurden vom Sturm in Mitleidenschaft gezogen.

Reparatur eines Flügels kostet 200 Euro

„Die Flügel der Libellen sind durch den Sturm beschädigt worden“, bestätigt Jean Dibbert. Die Reparatur eines einzelnen Flügels werde wohl etwa 200 Euro kosten. „Die defekten Teile sind oder werden abgebaut und dann möglichst zeitnah repariert.“

Die Libellen bleiben am Bleichwall erhalten. Quelle: Christian Bark

Da es bereits in der Vergangenheit Schäden durch Einflüsse von außen gegeben habe, werde generell die Konstruktion der Libellenflügel überprüft, so Dibbert. Das gilt nicht für die in der Dunkelheit leuchtenden Libellen am Wasserspielplatz am Kyritzer Tor. Diese sind durch den Sturm bisher nicht beschädigt worden.

Ursprünglich war von der Stadt angedacht worden, dass die Libellen vom Bleichwall demontiert werden, um sie vor Wittstocker Kitas wieder aufzustellen. Der Plan wird laut Stadtsprecher Dibbert aber nicht weiter verfolgt. „Diese Maßnahme war angedacht, falls es zu Schäden durch Vandalismus kommt“, sagt er. Dies sei bisher zum Glück nicht der Fall gewesen.

Wer dem Freizeitclub Freyenstein helfen kann, nutzt bitte folgende E-Mail: info@badeanstalt-freyenstein.de.

