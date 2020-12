Suche nach Kiefernschädlingen bei Blumenthal

Blumenthal

Waldschädlinge sind oftmals ein großes Problem. Der Wald bei Blumenthal ist davon zwar nicht betroffen, aber Olaf Bergmann, Leiter des Forstreviers Heiligengrabe, traf sich kürzlich mit vier Forstwirten zur sogenannten Winterbodensuche. Dabei wird der Boden nach Kiefernschädlingen abgesucht.

In der Nähe des Aussichtsturmes war die erste Station der Winterbodensuche. Vor einiger Zeit gab es bereits den ersten Frost.

Anzeige

Die Schädlinge seilen sich ab

„Damit die Kiefernschädlinge nicht erfrieren, seilen sie sich ab. Im Sommer sitzen sie in den Kronen der Bäume und fressen die Nadeln. Andere Schädlinge wie der Waldgärtner höhlen die Zweige aus, die dadurch abbrechen“, so der Förster. Jetzt verpuppen sich die Insekten und überwintern in der Streuschicht des Waldbodens.

Der Forstwirt Andreas Pillasch hält eine etwa drei Zentimeter große Kiefernschwärmerpuppe in der Hand. Quelle: Petra Rieger

Diese Eigenschaft macht sich der Landesforstbetrieb zu nutze. Um einen Überblick über die Insektendichte zu haben, wird im gesamten Gebiet der Oberförsterei Neustadt der Winterboden abgesucht. Sie findet unabhängig vom Eigentümer des Waldes statt. Es ist eine staatliche Maßnahme. Sie wird nach einem bestimmten Raster durchgeführt. Alle gefundenen Kiefernschadinsekten werden zur Untersuchung an die Waldschutzstelle Eberswalde eingesandt.

Probeflächen für die Untersuchung

Begonnen wurde im Revier Heiligengrabe. Dort stehen sieben Probeflächen zur Untersuchung an. Blumenthal war die erste, gefolgt von Freyenstein, Maulbeerwalde und anderen In Blumenthal wurde nur eine einzige Kiefernschwärmerpuppe gefunden. Dort gibt es seit Jahren keine massenhafte Vermehrung der Insekten. Allerdings hat der Waldboden immer noch ein Wasserdefizit, was auf Dauer zu Verlusten bei der Vitalität der Bäume führt.

Anschauungskasten Kiefernschädlinge in verschiedenen Stadien. Quelle: Petra Rieger

In den heimischen Wäldern klagen die Förster aber auch über andere „Schädlinge“. Sie kommen mit Autos und laden Müll ab. Besonders in der Nähe von Autobahnen hinterlassen solche ungebetenen Waldbesucher ihre Spuren. So gehört das Müllsammeln ebenfalls zu den Aufgaben eines Forstwirtes.

Von Petra Rieger