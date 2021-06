Dranse

Der Ortsbeirat in Dranse unterstützt das Vorhaben der Telekom, einen Sendemast im Ort aufstellen zu wollen. Das ist das Ergebnis der jüngsten Sitzung am Montagabend. Diskutiert wurde dennoch lebhaft. Martin Bünning, Wittstocks Amtsleiter für Stadtentwicklung, hatte die Pläne der Telekom zunächst näher vorgestellt.

Seit 2018 wird ein geeigneter Ort gesucht

Demnach wird in Dranse schon seit 2018 nach einem geeigneten Ort für einen Funksendemast gesucht, um den Handy-Empfang zu verbessern. „Das ist ein Standardverfahren. Wir bekommen solche Anfragen fünf- bis sechsmal im Jahr“, berichtete Martin Bünning. Denn die Telekom ist von der Bundesregierung angehalten, das Funknetz auf dem Lande zu verbessern. Die benötigte Fläche sei etwa zehn mal zehn Meter groß und der Mast 40 bis 50 Meter hoch.

Das Prozedere sei immer gleich: Die Telekom informiere die Stadt über ihre Absicht, in dem jeweiligen Ort einen Funksendemasten aufstellen und dafür zunächst einen geeigneten Standort suchen zu wollen.

Suchkreis wird festgelegt

Dann werde von der Telekom ein Suchkreis festgelegt, der funktechnisch die besten Voraussetzungen böte. Die Stadt suche dann zuerst nach eigenen Flächen in diesem Bereich, weil es dort am einfachsten wäre, das Vorhaben umzusetzen. Denn es müsste dann nicht mit privaten Eigentümern verhandelt werden.

Bis vor Kurzem sah es so aus, als würde man sich in Dranse für einen Standort im Bereich des Sees entscheiden. Aber dann habe die Telekom diesen Platz doch nicht mehr nutzen wollen und angefragt, ob stattdessen der Friedhof an der Seestraße dafür in Frage kommen könnte. Die Stadt habe darauf „nicht offensiv“ reagiert und stattdessen eigene Vorschläge für Flächen im Bereich des Friedhofes gemacht.

Zusammenarbeit mit Ortsbeirat wichtig

„Für uns als Stadt ist es schwierig, solche Entscheidungen zu treffen“, sagte Martin Bünning. Es sei wichtig, das Ganze mit dem Ortsbeirat zusammen anzugehen. Nur so könnten mögliche Befindlichkeiten oder Probleme hinsichtlich potenzieller Aufstellorte von vorneherein besprochen werden.

Und die gibt es auch in Dranse. Dabei polarisiert vor allem der Standort Friedhof. Pietät und praktischer Nutzen werden von Einwohnern unterschiedlich priorisiert. Das wurde in der Runde deutlich. Thomas Rudnick hätte es zudem gern gesehen, wenn die Dranser Einwohnerschaft dazu gehört worden wären. Ortsvorsteher Karl Gärtner sagte, dass er sich zunächst Sorgen wegen der möglichen Strahlenbelastung für das Umfeld gemacht habe. Auf Nachfrage sei ihm jedoch mitgeteilt worden, dass das keine Rolle spielen würde.

Die Vorteile überwiegen

Karl Gärtner bezeichnete die Handynutzung in Dranse als „äußerst kompliziert“ und meinte damit, das längst nicht überall ein guter Empfang vorhanden ist. Vor diesem Hintergrund überwiegen für ihn die Vorteile durch einen solchen Mast. Beirat Detlef Schläfke unterstützte diese Auffassung. Laut Martin Bünning sprächen auch keine planungsrechtlichen Gründe dagegen. Erfahrungsgemäß dauere es ein bis anderthalb Jahre, bis ein Funksendemast aufgestellt ist.

Von Björn Wagener