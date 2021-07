Wittstock

Bisher hatte es in Werbeclips für Online-Glücksspiele immer geheißen: „Nur für Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein“. Das Bundesland hatte als bundesweit einziges Online-Glücksspiel-Genehmigungen erteilt.

„Die Freigabe und Regulierung war bisher Ländersache“, erklärt Stefanie Drenkow-Lolies von der Tannenhof Berlin-Brandenburg Gesellschaft. Sie ist Leiterin der Suchtberatungsstelle des Landkreises Ostprignitz-Ruppin in Wittstock. Mit Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrags 2021 am 1. Juli werde Online-Glücksspiel nun in allen Bundesländern legal.

Andrea Hardeling ist die Geschäftsführerin der Brandenburgischen Landesstelle für Suchtfragen Quelle: privat

Diese Entwicklung betrachten die Suchtberatungsstellen in der Region aber auch die Brandenburgische Landesstelle für Suchtfragen mit Sorge. „Im Jahr 2019 benannten deutschlandweit insgesamt 17,1 Prozent der Klienten der ambulanten Suchthilfe eines der Online-Glücksspiele als Hauptspielform. 2018 waren es noch 12,2 Prozent“, heißt es von letzterer. Man gehe davon aus, dass sich der Trend auch in Folge der Corona-Pandemie noch verstärkt habe.

„Die aktuelle Erweiterung des Glücksspielmarktes, verbunden mit einer Lockerung der bisherigen Werbebeschränkungen, hat weitreichende Konsequenzen“, sagt Andrea Hardeling, Geschäftsführerin der Brandenburgischen Landesstelle für Suchtfragen. Durch das wachsende Glücksspielangebot und die zu erwartenden massiven Werbekampagnen der Anbieter könnten neue Risikogruppen entstehen.

Spielerschutz geht nicht weit genug

Die Gefahr sieht auch Stefanie Drenkow-Lolies. Wenngleich die Zahl der Spielsüchtigen im Landkreis überschaubar sei, es sind 2020 gut 30 Klienten gewesen, vermutet die Suchtberatung jedoch eine hohe Dunkelziffer. In der Pandemie habe man die Beratung zudem einschränken müssen.

Auf Onlineberatung bei Online-Glücksspielsüchtigen habe die Stelle wegen befürchteter hoher Rückfallquoten weitgehend verzichtet. „Moderne Medien sind überall um uns herum, erst in der Therapie lernen Betroffene, wieder damit umgehen zu können“, erklärt Stefanie Drenkow-Lolies.

Der Staatsvertrag soll in erster Linie dem Schutz von Spielern dienen. So gibt es ein monatliches Einsatzlimit, die Spiel- und Spielerdaten werden bundesweit durch eine Aufsichtsbehörde überwacht. „Gesetzlich verankerte Schutzmaßnahmen für Online-Glücksspiele, wie ein anbieterübergreifendes Einsatzlimit von 1000 Euro, greifen hier zu kurz“, kritisiert Andrea Hardeling.

Und Stefanie Drenkow-Lolies fügt hinzu: „Für manche Menschen sind auch 1000 Euro im Monat schon eine Menge Geld.“ Online sei zudem die Hemmschwelle niedriger als im Casino oder in der Bar. Außerdem könnten Spieler über jedes Endgerät diskret ihrer Sucht frönen. „Die meisten Anbieter machen bewusst ihr Geschäft mit der Sucht kranker Menschen“, so Stefanie Drenkow-Lolies.

Online-Glücksspiel ist auf nahezu jedem Endgerät und überall möglich. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Ein weiteres Problem seien die Medien- und Computerspielsüchtigen. Auch bei vermeintlich normalen PC-Spielen könnten und müssten heute Extras dazugekauft werden. Oft sei das Suchtbild Betroffener dadurch mehrfach geprägt. „Glücksspieler bleiben lange im Verborgenen, man sieht ihnen ihre Sucht nicht an, wie etwa Drogen- oder Alkoholsüchtigen“, sagt die Suchtberaterin.

Die Landesstelle für Suchtberatung sieht mit Inkrafttreten des Staatsvertrags nun auch die Politik in der Pflicht, die Hilfsangebote zu fördern. „Aus suchtfachlicher Sicht sind Beratungs- und Präventionsangebote sowie der Aufbau ergänzender Online-Beratungsangebote notwendig, um dieser Entwicklung adäquat zu begegnen“, sagt Andrea Hardeling. Dem kann sich Stefanie Drenkow-Lolies nur anschließen.

Kontakt zum Standort Neuruppin unter Tel. 03391/688 5075, Wittstock 03394/465518, Kyritz 033971/62509, Email: suchtberatung.opr@tannenhof.de.

Mehr zum Angebot von Tannenhof unter: www.tannenhof.de/suchthilfe/alle-einrichtungen/integrierte-suchtberatung-ostprignitz-ruppin-opr/.

Von Christian Bark