Wittstock

Hier entsteht Eindrucksvolles: Ein alter Lokschuppen auf dem Bahnhofsensemble in Wittstock verwandelt sich gerade zu einer 1200 Quadratmeter großen Design-Station. Bei diesem Projekt arbeiten die Stadt Wittstock und die Firma Swiss Krono in Heiligengrabe Hand in Hand. Die Stadt saniert die Hülle; Swiss Krono verantwortet die Innenausstattung. Bis November kommenden Jahres soll aus einer Ruine ein Designerstück werden.

Denn das Gebäude mit der prägnanten halbrunden Form wird das Aushängeschild von Swiss Krono, dem mit rund 800 Mitarbeitern größten produzierenden Arbeitgeber der Region. Das global agierende Unternehmen stellt verschiedene Holzwerkstoffe her, steht aber vor allem für Laminatfußböden. Im Dezember 2020 lief der einmilliardste Quadratmeter vom Band, seit die Produktion im Februar 1995 in Heiligengrabe anlief.

Die eigene Dependance in Wittstock

Mit der Designstation will sich Swiss Krono nun eine Dependance in Wittstock schaffen. Das viel frequentierte Bahnhofsensemble passt ins Konzept. Der Mietvertrag zwischen Stadt und Swiss Krono ist seit Januar besiegelt. Im Februar folgt der erste Spatenstich. Es ist ein Großprojekt. Insgesamt werden 6,5 Millionen Euro investiert. 2,1 Millionen Euro steuert die Stadt Wittstock bei, 3,1 Millionen kommen von der Städtebauförderung von Bund und Land. Swiss Krono ist mit 1,3 Millionen Euro dabei.

Eine Besonderheit des Gebäudes werden sogenannte Cubes sein. Das sind Räume in Stahlkonstruktion innerhalb der Halle. Sie werden für verschiedene Zwecke genutzt – etwa als Konferenzraum mit Platz für bis zu 60 Leute oder für Produktpräsentationen, sagt René Schütte, Projektleiter bei Swiss Krono. Diese Lösung ermöglicht, dass nur die Cubes beheizt werden müssen.

Wie eine Messehalle

Der umliegende Raum wird als Kalthalle betrieben, ähnlich einer Messehalle – allerdings mit der Option, sie bei Bedarf ebenfalls beheizen zu können. Auf diese Weise kann ursprüngliches Mauerwerk auch innen sichtbar erhalten bleiben, weil die Außenwände keine Dämmung benötigen.

Diese Halle wird das Herzstück der künftigen Design-Station von Swiss Krono am Bahnhof in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Vor dem Hintergrund des Denkmalschutzes gilt generell: Zurückgebaut wird nur das Nötigste. So bleibt das Lokschuppen-Flair so weit wie möglich erhalten. Wo sich einst die großen, markanten Außentore befanden, werden künftig Glasflächen eingesetzt. „So können wir bei der Produktpräsentation mit viel Tageslicht arbeiten“, sagt René Schütte. Doch auch die Tore kommen wieder an ihren Platz. Sie werden denkmalgerecht aufgearbeitet und als offene Flügel einen optischen Akzent setzen.

Eine Grube wird zum Blickfang

Von den alten Wartungsgruben des Lokschuppens bleibt eine erhalten. Sie ist zurzeit mit Sand verfüllt und völlig unscheinbar. Sie wird wieder ausgehoben und mit einer begehbaren Glasfläche abgedeckt – so ist sie später ein weiteres Stück erhaltene Bahn-Historie. Die hohe Decke ist bereits weitgehend fertig. Auch hier kamen alte, aufgearbeitete Materialien zum Einsatz.

Weiter als in der Haupthalle sind die Arbeiten in den Seitentrakten der späteren Design-Station fortgeschritten, weil der dortige Umbau weniger speziell ist. Dort werden Büros, der Technikbereich, Sanitärräume, eine Küche und Abstellflächen untergebracht. Dämmung, Trockenbau und Heizung sind bereits drin. Demnächst folgen die Fenster und die Elektroarbeiten.

Um mehr Platz zu schaffen, wird eine zweite Ebene eingezogen und ein Aufzug installiert. Das ist schon jetzt gut zu erkennen. Es kommen auch Materialien aus dem eigenen Hause zum Einsatz.

Blick in ein Seitengebäude der künftigen Design-Station von Swiss Krono am Bahnhof in Wittstock. Hier wird später ein Aufzug installiert. Quelle: Björn Wagener

Material weit im Voraus gekauft

Da es momentan Engpässe und stark steigende Preise bei verschiedensten Baumaterialien gibt, seien die meisten schon weit im Voraus gekauft worden. „Daher ist der ursprüngliche Zeitplan immer noch zu halten“, so René Schütte.

Die Design-Station solle neben der eigenen Marketing-Abteilung auch fünf bis sieben sogenannte Co-Working-Spaces bieten – also offene Arbeitsplätze für werkfremde Nutzer – etwa Innenarchitekten oder Designer. Denn die Lage direkt am Bahnhof ist günstig.

Von außen bleibt die Design-Station ihrer Historie ebenso treu. „An den Außenwänden darf nichts angebracht werden“, so René Schütte. Die Anlage drumherum wird ihren typischen Bahn-Look mit der alten Drehscheibe für Loks behalten.

Blick auf die künftige Design-Station von Swiss Krono am Bahnhof in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Derzeit Arbeiten an der Gebäudehülle

Auch wenn die Gestaltung des gesamten Objektes einen spannenden Ausblick verspricht: Noch müssen viele Arbeiten an der Gebäudehülle erledigt werden: Dach, Dämmung, Fenster, Putz- und Elektro. „Wir arbeiten uns von den Seiten zur Mitte heran“, sagt Volker Heinrichs.

Der zuständige Sachbearbeiter bei der Stadt Wittstock schaut sich regelmäßig auf der Baustelle um, klärt mögliche Fragen. Wichtig sei es jetzt, das Dach der Haupthalle dicht zu bekommen. Auf den seitlichen Trakten ist das schon geschehen. In den dortigen Räumen könne womöglich im Oktober erstmals geheizt werden. „Ich bin mit dem Bauablauf ganz zufrieden, sagt Volker Heinrichs.

Mit der Design-Station schafft Wittstocks letzte Bahn-Ruine den Sprung in die Zukunft. Wenn sie fertig ist, wird sich das gesamte Bahnhofsensemble modern und saniert präsentieren.

Von Björn Wagener