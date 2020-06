Berlinchen

Fast zwei Jahre kursiert er schon auf der Onlinevideoplattform Youtube. Der Werbeclip für den Wittstocker Hagebaumarkt von Filmemacher Klaus Falk aus Berlinchen ( Ostprignitz-Ruppin) war bereits 2018 ein viraler Hit in den sozialen Netzwerken gewesen. „Über vier Millionen Mal ist er allein bei Facebook wahrgenommen worden“, berichtet Klaus Falk.

Bis jetzt hat das Video, das vom ersten Tag eines Azubis im Baumarkt erzählt, 38 000 Zuschauer auf Youtube beglückt oder genervt. „Die Meinungen gehen da weit auseinander“, erklärt Klaus Falk. „Heilige Scheiße........ das ist so scheiße, dass es schon wieder genial ist“, schreibt ein Zuschauer. Ein anderer hofft auf eine Arte „kranker Satire“. Letztlich bewegt es aber die Gemüter.

Zuletzt auch das von TV-Star und Moderator Klaas Heufer-Umlauf, bekannt vom ProSieben-Duo „Joko & Klaas“. Um 1.11 Uhr morgens hatte dieser das Video auf seinem Twitter-Account geteilt. Wie er darauf gestoßen ist, bleibt wohl ein Geheimnis. Auf jeden Fall hat es dem Youtube-Kanal von Klaus Falk gute Schützenhilfe gegeben.

„Ich habe mich am nächsten Morgen gewundert, warum ich auf einmal so viele neue Abonnenten dazugewonnen habe“, berichtet der Filmemacher. 1070 sind es jetzt auf dem Kanal „Wittstock-tv 2018“. „Wenn Du die 1000er-Marke überspringst, bist Du bei Youtube einen Schritt weiter“, erklärt Klaus Falk. Die Videos würden noch weiter gepusht.

Klaus Falk hat das Baumarkt-Video vor zwei Jahren ins Netz gestellt. Quelle: Christian Bark

Das war vor einiger Zeit schon einmal passiert, als der Radiosender „Fritz“ einen Aufruf zu den besten Regionalwerbespots gestartet hatte. Damals hatte Klaus Falk Platz eins und drei in dem Ranking belegen können. Platz eins war natürlich wieder „Der Azubi“.

Nicht tiefgründig aber lustig

Der Wittstock-Kanal von Klaus Falk zeigt sowohl dokumentarische Videos beispielsweise über die Landesgartenschau ( Laga) 2019 in Wittstock, als auch über regionale Unternehmen, wie eben den Hagebaumarkt.

„Wichtig ist mir dabei der Spaß“, sagt Klaus Falk. Nichts soll perfekt sein. Im Gegenteil, die Darsteller hätten beim Dreh nur zwei Versuche gabt. „Versprecher wären dann auf jedem Fall im Clip“, so der Filmemacher. Die Dialoge sollen auch überhaupt nicht tiefgründig sein, sondern einfach nur unterhalten und lustig sein.

In seine Videos bezieht Klaus Falk die Wittstocker aktiv mit ein. Quelle: Christian Bark

Neben Azubi Eric sind im Clip noch dessen Mentor Olaf und natürlich der tanzende Cowboy zu sehen. Den verkörperte Rainer Dittmann. Sieben Clips sind insgesamt für den Baumarkt entstanden. Mitgespielt haben immer Menschen aus der Region, die Klaus Falk dazu überreden konnte.

Joko (r.) und Klaas sind aus dem Fernsehen bekannt. Quelle: ProSieben/Jens Hartmann

Das ist übrigens auch der Anspruch des Filmemachers, seitdem er den Kanal 2018 ins Leben gerufen hat. „Wer mitmachen will, vor oder hinter der Kamera, oder gute Ideen hat, kann sich gerne melden“, bietet Klaus Falk an. Auch bei ausgefallenen Spielshows in der Wittstocker Innenstadt hatten die Passanten regelmäßig die Hauptrollen gespielt. Demnächst startet Klaus Falk weitere Aktionen in der Region, wie er ankündigt.

Fortsetzungen und sogar eine Prämierung mit Eric, Olaf, dem Cowboy und Co. hatte es bereits gegeben. Ob der Cowboy ein weiteres Mal den Baumarkt besuchen wird, weiß Klaus Falk noch nicht konkret. Ideen, die Geschichten weiterzuspinnen, habe er aber genug. Und vielleicht wird dann auch wieder ein TV-Star auf die Filme aufmerksam, der sie dann zu später Stunde und aus unerklärlichen Gründen in sozialen Netzwerken teilt.

