Wittstock

Seit 2018 gibt es den bundesweiten „Tag der Nachbarn“. Der Aktionstag war von der Stiftung nebenan.de ins Leben gerufen worden, um den Zusammenhalt und das Miteinander zu fördern. Auch in Wittstock hatte es dazu jedes Jahr Aktionen und zuletzt 2020 einen Stand auf dem Markplatz gegeben, an dem sich Vereine und Institutionen vorstellen konnten.

In diesem Jahr waren die Aktionen dezentral organisiert. Neben Wohlfahrtsverbänden gehörten auch Geschäfte wie der Buchladen „Bücherquelle“ oder das Lokal „Freiraum“ mit zu den Akteuren. Gemeinsam mit Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann wurde am Freitagvormittag die Nachbarschaftsfahne vor dem Rathaus gehisst.

Wittstock ist jetzt eine von bundesweit 100 "Engagierten Städten". Quelle: Christian Bark

„Gerade in der Pandemie sind Nachbarschaft und Zusammenhalt Botschaften, die die Menschen benötigen“, sagte Jörg Gehrmann. Die Botschaft sei: „Nehmt Euch Zeit füreinander und lasst die Kinder daran teilhaben.“ Diese konnten unter anderem in der Röbeler Vorstadt die Straßen des Wohngebiets mit Kreide bunt verschönern. Den Nachmittag versüßte Ilka Karp mit einer Lesung lustiger Geschichten.

Virginia Schulze verteilte Grußkarten an die Nachbarschaft. Quelle: Christian Bark

Die Wittstocker Bibliothek hatte sich auch am Aktionstag beteiligt. Unter anderem indem Virginia Schulze, die in der Einrichtung ihr Freiwilligenjahr absolviert, Nachbarschaftskarten mit freundlichen Grüßen an die Nachbarn der Bibliothek verteilte.

Wittstock wird zur „Engagierten Stadt“

Ihrerseits erhielten die Bibliotheksmitarbeiter eine Nachbarschaftsüberraschung vom Teilhabezentrum, das sich schräg gegenüber am Markt 8 befindet. Betreuerin Katrin Ulmer und ein Besucher des Teilhabezentrums verteilten selbstgekochte Marmelade und Blumensamen. Diese gab es später auch direkt zum Mitnehmen vor dem Teilhabezentrum.

Das Teilhabezentrum verteilte Samentütchen und Marmelade an die Bibliotheksmitarbeiter. Quelle: Christian Bark

Für Lissy Boost von der Volkssolidarität, die den Aktionstag in Wittstock initiiert hatte, waren die vielen Teilnehmer ein positives Zeichen für ein sich weitendes Netzwerk. Ihrer Ansicht nach sind das beste Voraussetzungen für ein weiteres Zusammenwachsen. Seit kurzem ist Wittstock nun auch Teil des Netzwerkprogramms „Engagierte Stadt“. „Ziel ist es, Bürgerengagement zu konzentrieren und zusammenzuführen“, erklärte Lissy Boost.

Ganz ohne Projekt verstehen sich die Bewohner im „Waldring 34“. Neben dem Hausaufgang der Polthierstraße 5 hatten sie von der Wohnungsbaugenossenschaft WBG am Freitag einen Gutschein für gemeinschaftliches Grillen nach Corona erhalten.

Angelika Hohendorf (r.) schenkte der Hausgemeinschaft im Waldring 34 einen Grillgutschein. Quelle: Christian Bark

„Über eine gemeinsame Sperrmüllsammelaktion hatten sich die Nachbarn hier schon einmal zum Grillen zusammengefunden“, erklärte WBG-Sozialarbeiterin Angelika Hohendorf. „Das war so schön, dass auch noch andere Nachbarn dazugekommen waren“, erinnerte sich Bernd Glässer. Er feierte am Freitag zudem seinen 80. Geburtstag und hatte von seinen Nachbarn Kuchen und Blumen erhalten.

Seit 39 Jahren wohnt er in dem Block. Fast genauso lange schon seine Nachbarin Silvia Siebert. „Auch in Corona-Zeiten ist immer Zeit für ein Pläuschchen im Treppenhaus oder über den Balkon“, sagte sie. Das „Küken“ in der Runde war Kerstin Gusek. Sie lebt erst fünf Jahre im Hausaufgang. „ich fühle mich aber so wohl, ich will gar nicht mehr weg“, sagte sie.

Von Christian Bark