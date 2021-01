Wittstock

Die Corona-Krise lässt das Wittstocker Gymnasium in digitale Welten schweifen. Weil Präsenzunterricht derzeit nur für die Oberstufe, wovon sich der Jahrgang zwölf bereits in Quarantäne befindet, möglich ist, eignen sich die meisten Schüler von zuhause aus Wissen an. „Über die Schulcloud des Hasso-Plattner -Instituts stellen wir Aufgaben und Lehrmaterial bereit. Außerdem gibt es Videochats“, berichtet die stellvertretende Schulleiterin Silvana Hentschke.

Das Angebot werde von den Schülern gerne angenommen. „Viele freuen sich, sich zumindest mal wieder im Videochat sehen zu können“, sagt Silvana Hentschke. Bei all den positiven Eigenschaften ist die Digitalisierung aber auch eine Herausforderung. So würde man oft nicht 100 Prozent der Schüler erreichen. Entweder wegen Verbindungsproblemen oder massiver Störung der Cloud, wie etwa beim Hackerangriff in der vergangenen Woche.

Anzeige

Im Dezember hatte es schon einen digitalen Elternabend gegeben. Quelle: Christian Bark

Zuletzt hatte das Gymnasium auch versucht, Eltern digital mit ins Boot zu holen. Im Dezember 2020 hatte es quasi einen digitalen Elternabend für interessierte Sechstklässler und ihre Eltern gegeben. Über das Webkonferenzsystem „BigBlueBottom“, welches auch die Stadt Wittstock nutzt, konnten sie sich zu der Veranstaltung anmelden und dann teilnehmen. „Das Feedback war durchweg positiv“, blickt Silvana Hentschke zurück. Und auch die Lehrer seien mit einem „guten Gefühl“ aus der Informationsrunde herausgegangen.

Nun wird BigBlueBottom abermals für Externe zum Einsatz kommen. Wie Schulleiter Uwe Ronneburg bereits im Dezember angekündigt hatte, werde auch der Tag der offenen Tür im Falle eines weiter geltenden Lockdowns digital stattfinden.

So ist der Ablauf am Samstag 9 Uhr: Begrüßung und Vorstellung der Lehrer des Gymnasiums. 9.30 bis 10.15 Uhr: interaktive Schnupperstunde in den Fremdsprachen Latein, Französisch und Russisch. 10.30 bis 10.45 Uhr: Eintauchen in die Welt der Naturwissenschaften – Chemie, Physik und Biologie am Gymnasium, vorgestellt von Sylvia Aschenbrenner. 10.55 bis 11.10 Uhr: Die Bereiche Musik und Kunst stellen sich vor. 11.15 bis 11.50 Uhr: Ganztag und Ganztagsangebote, vorgestellt von Victoria Naumann. 12 bis 12.20 Uhr: Eltern kommen mit den Lehrern ins Gespräch. Dazu gibt es gesonderte Chaträume. Die Konferenz kann jederzeit besucht oder verlassen werden. Eine Teilnahme ist auch über mobile Endgeräte wie Tablet oder Smartphone möglich. Unter diesem Link können Besucher teilnehmen: https://konferenz.wittstock.de/b/gym-ek9-4kd Der Zugangscode lautet: 351953. Eine vorherige Anmeldung ist für die Veranstaltung nicht erforderlich.

Am Samstag ist es soweit. Dann stellt sich das Städtische Gymnasium Kindern und Eltern online vor. Im Gegensatz zum Elternabend bedarf es hier keiner vorheriger Anmeldung. „Man kann jederzeit dazustoßen oder die Konferenz verlassen“, erklärt Silvana Hentschke.

Dienstberatungen laufen schon digital

Von der Vorstellung des Lehrerkollegiums über die Fach- und Ganztagsbereiche bis hin zu individuellen Gesprächsrunden wird am Samstag vieles möglich sein. Eingespielt werden zur besseren Veranschaulichung Videos, die vor allem die Schüler erstellt haben. „In weiser Voraussicht haben wir mit dem Drehen schon im Oktober angefangen“, sagt die stellvertretende Schulleiterin.

Über das Konferenzsystem "BigBlueBottom" können Eltern und Schüler den digitalen Rundgang mitmachen. Quelle: Christian Bark

Nun zahle sich auch aus, dass die Schüler seit Jahren multimediale Kurse besuchen und mit entsprechender Video- und Schnitttechnik gut umgehen könnten.

Neben den Videos werden aber vor allem Lehrer in Echtzeit Fragen beantworten. „Jeder Kollege übernimmt eine Aufgabe“, sagt Silvana Hentschke. Darin sei das Kollegium bereits routiniert, weil ähnlich auch Dienstberatungen ablaufen würden. Dennoch sei dieser erste digitale Tag der offenen Tür ein Experiment. Vor allem bei den individuellen Gesprächen am Ende, wobei sich Elterngruppen mit Lehren ihrer Wahl in gesonderte Chaträume begeben können, werde es zeitlich wohl etwas länger dauern.

Von Christian Bark