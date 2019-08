Wittstock

Diese Idee hat es in sich. Der Markt in Wittstock verwandelt sich am Wochenende 24. und 25. August in eine Beachvolleyballanlage. Bis zu 14 Lkw-Ladungen feinkörniger Sand werden im Wohnzimmer der Stadt abgeladen. Dann steigen die Spiele mit Freizeitcharakter.

Bei den Tagen des Sports am Wochenende 24. und 25. Au...