Wittstock

Mit diesem Quartett lässt sich ein Abend unterhaltsam füllen: Jürgen Paul verschlief den Mauerfall. Dana Hefenbrock geht nicht gern mit ihrem Mann durch die Stadt. Annett Münzer mag gern wissen, wer was am liebsten auf dem Teller hat und Stefan Schütte ließ sich auch in Paderborn nicht von Wittstock fernhalten.

Georgia Arndt und Uta Köhn luden am Dienstagabend zu einer Talkshow in die Wittstocker Stadtbibliothek. Das Konzept ist so einfach wie erfolgreich: Sie lassen Menschen zu Wort kommen, die viele Wittstocker kennen oder zumindest mal gehört haben. Jürgen Paul bringt man mit Tourismus in Verbindung; Dana Hefenbrock mit der Polizei; Annett Münzer mit Gastronomie und Stefan Schütte mit dem Städtischen Gymnasium.

Der Publikumsraum ist rappelvoll

Doch das ist längst nicht alles, was diese Vier ausmacht. Die Gastgeberinnen ergründen bei ihren Talkshows Privates und nähern sich im Plauderton gern eher unbekannten Seiten ihrer Gegenüber. Das kommt an. Der Publikumsraum in der Bibliothek ist am Dienstag rappelvoll.

Annett Münzer ist Inhaberin des noch jungen Restaurants „Markt 11“, das erst im April am Marktplatz eröffnete. „Ihr seid ein Café, ein Familienrestaurant, ihr sprecht Gourmets an – ist das nicht zu vielschichtig?“, fragt Uta Köhn. „Warum sollte ich mich in eine Sparte drücken lassen“, antwortet Annett Münzer.

„Ich werde permanent gefragt, was wir eigentlich sind. Wir machen so ziemlich alles, aber die Welt des Essens ist ja viel zu groß, um sich einzuschränken. Es gibt mir die Möglichkeit, unterschiedliche Sachen zu machen.“ So werde auch für Kita-Kinder gekocht. Sie lobt ihr Team, sagt aber auch, dass es sehr schwierig sei, geeignete Mitarbeiter zu finden. Annett Münzer mag Stammgäste und Konstanten, will aber gleichzeitig jederzeit offen für neue Ideen sein.

Jürgen Paul probiert gern Neues aus

Neues auszuprobieren, das gehört auch für Jürgen Paul zum Leben dazu. Er halte es mit Manfred von Ardenne, der mal gesagt habe, dass man alle zehn Jahre etwas anderes machen sollte, um fit zu bleiben. Jürgen Paul hat in den vergangenen Jahren verschiedenste Ämter in Wirtschaft, Kultur und Tourismus bekleidet. Inzwischen habe er einen Gang zurückgeschaltet – aus gesundheitlichen Gründen.

Heute führt er einen Tourismusservice und genießt es, Verantwortung abgegeben zu haben. Am Dienstag erinnerte er sich mit einem Schmunzeln daran, die „Maueröffnung verschlafen“ zu haben. In jener Nacht habe er mit dem Dekorieren des Saals für den Karneval zu tun gehabt – und sich bald schlafen gelegt. „Was reden die da?“, habe er am nächsten Morgen gedacht, als er das Radio anschaltete.

Dana Hefenbrock ist die Leiterin des Polizeireviers in Wittstock. Ihr Weg führte sie zunächst nach Potsdam ins Lagezentrum. Aber sie wollte keinen Schreibtischjob. Außerdem stammt ihr Mann – ein Landwirt – aus der Region.

Auf der Straße erkannt und angesprochen

So kam sie zurück, übernahm 2009 die damalige Polizeiwache in Rheinsberg und wechselte 2012 in ihre jetzige Position. Sie lehrt außerdem an der Hochschule der Polizei in Oranienburg und betreibt Judo bei Einheit Wittstock.

Sie bekennt: „Ich habe noch keinen Krimi gesehen, der etwas mit der polizeilichen Realität zu tun gehabt hätte.“ Spaziergänge mit ihrem Mann durch Wittstock mache sie eher ungern, „weil wir dann nicht weit kommen.“ Als Revierleiterin werde sie oft auf der Straße erkannt und angesprochen. „Wo üben Polizisten das Schießen?“, wollte Georgia Arndt wissen. Antwort: in Kyritz. Wer da bestimmte Leistungen nicht schafft, könne auch keine Waffe tragen.

Talkshow in der Stadtbibliothek Wittstock. Blick ins Publikum. Quelle: Björn Wagener

Stefan Schütte bezeichnet sich selbst als Heimkehrer. Er studierte Informatik in Paderborn, ließ die Verbindung zu Wittstock aber nie abreißen. Denn er sei ein Familienmensch und wolle möglichst viel Zeit mit seinen Lieben verbringen. Das wäre in Paderborn nicht möglich gewesen. Also kehrte er vor anderthalb Jahren zurück und engagiert sich nun stark in der Heimat.

Er ist neuerdings Stadtverordneter, steht dem Förderverein des Städtischen Gymnasiums vor und leitet den Ordnungsausschuss, der am Mittwoch erstmals tagte. Er wolle der Stadt, in der er aufgewachsen ist, etwas zurückgeben, sagt er.

Es war die dritte Talkshow von Georgia Arndt und Uta Köhn in der Stadtbibliothek. Das Erfolgsformat soll fortgesetzt werden.

Von Björn Wagener