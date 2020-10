Wittstock

“Corona wird nicht die letzte Pandemie gewesen sein.“ Das sagt Tankred Stöbe. Der Intensivmediziner gehört der Hilfsorganisation „ Ärzte ohne Grenzen“ an. Er reist immer wieder

Ärzte ohne Grenzen Die Organisation „ Ärzte ohne Grenzen“ wurde 1971 in Frankreich gegründet. Sie betreibt heute 450 humanitäre Projekte in rund 70 Ländern. Finanziert werden sie zu 90 Prozent über private Spenden. Tankred Stöbe gehört der Organisation seit 2002 an. Er ist in einem Krankenhaus in Berlin fest angestellt. Für seine Einsätze für „ Ärzte ohne Grenzen“ sammelt er Überstunden oder nimmt Urlaub. Die Bezahlung der Einsätze für die Organisation entspreche etwa einem Drittel seines Gehaltes als Arzt in Berlin.

in Kriegs- und Krisengebiete und setzt dabei sogar sein Leben aufs Spiel, um den Menschen vor Ort zu helfen. Libyen, Jemen, Kongo, Uganda, Myanmar, Syrien – dort und in anderen Ländern erhielt er Einblicke, die fast allen anderen Europäern verborgen bleiben. Dabei sind Krieg, Not, und Hunger ebenso allgegenwärtig wie Verletzungen und Krankheiten.

Zwei Auftritte in Wittstock

Am Mittwoch war Tankred Stöbe in Wittstock zu Gast. Am

Ein interessantes Leben: Tankred Stöbe. Quelle: Björn Wagener

Nachmittag berichtete er vor Schülern des Städtischen Gymnasiums von seiner Arbeit als „Arzt ohne Grenzen“. Am Abend nahm er die Besucher in der Heiliggeistkirche mit in seine Welt. Dort stellte er sein Buch „Mut und Menschlichkeit“ vor und kam mit dem Publikum ins Gespräch.

„Für uns Ärzte ist Corona nichts Neues – neu ist höchstens, dass so etwas erstmals in Europa vorkommt und nicht mehr nur dort, wo es ohnehin Alltag ist“, sagt er. In Afrika seien Ebola und Masern die größeren Probleme.

Katastrophale Zustände erlebt

Stöbe berichtet von Flüchtlingslagern in denen katastrophale hygienische Zustände herrschen – etwa menschliche

Nach seinem Vortrag und der Buchvorstellung in der Heiliggeistkirche nimmt Tankred Stöbe ein Präsent von Wittstocks Kulturamtsleiterin Georgia Arndt entgegen. Quelle: Björn Wagener

Ausscheidungen einfach in einen Raum gekippt werden, weil es kein Wasser und keinen Abfluss gibt. Aber er nennt auch Beispiele, die Mut machen. Da ist eine junge Frau, die nach einer Corona-Infektion ihren Körper nur noch zu 36 Prozent mit Sauerstoff versorgen kann – normal wären 100 Prozent. Doch sie überlebt.

Da ist eine Vierjährige, die von einem Auto überfahren wurde, schwer verletzt behandelt wird und ebenfalls gerettet werden kann. Bizarr ist der Fall, bei dem einem Mann eine ganze Zahnreihe aus dem Knie operiert wird, nachdem er von einem Barracuda attackiert worden war.

Not durch Krieg und Vertreibung

Meist aber steht die Not im Zusammenhang mit Krieg und Vertreibung. Etwa ein Prozent der Menschheit befinde sich derzeit auf der Flucht. Davon sind 40 Prozent Kinder. 85 Prozent der Flüchtenden würden in anderen armen Ländern aufgenommen. Die Mediziner von „ Ärzte ohne Grenzen“ arbeiten nach Kraften daran, „das Unerträgliche ein bisschen weniger unerträglich zu machen“, sagt Tankred Stöbe.

Am Mittwoch spricht er von abenteuerlichen „Anreisen“ in die Einsatzgebiete – von illegalen Grenzübertritten und Nacht-und Nebel-Aktionen und Transporten von Saustoffflaschen durch Gebiete, die unter Beschuss stehen.

Wie überwinden Sie Ihre Angst?

„Wie überwinden Sie Ihre Angst?“, fragt eine Besucherin bei der Abendveranstaltung. „Ich habe ein gutes Vertrauen darin, dass nicht immer alles schlimm läuft. Wenn es eine gefährliche Situation gibt, spüre ich Angst in diesem Moment. Aber wenn ich danach Erklärungen höre, warum es dazu gekommen ist, geht es mir auch wieder ganz gut“, sagt er.

In den 18 Jahren seiner bisherigen Arbeit für „ Ärzte ohne Grenzen“ habe es „vielleicht eine Handvoll Situationen gegeben, in denen ich wirklich Angst hatte“, so der Arzt. Über diese lange Zeit sei das nicht viel.

Gute Beziehungen nach Wittstock

Tankred Stöbe (51) wurde in Nürnberg geboren, wuchs am Bodensee auf und studierte Anfang der 1990er Jahre Medizin in Greifswald. Dort lernte er Sven Steinbach aus Wittstock kennen, mit dem er gemeinsam in einem Zimmer wohnte. Stöbe begleitete seinen Kommilitonen ab und an in dessen Heimat und war „froh, auch mal eine andere ostdeutsche Stadt neben Greifswald kennen zu lernen“, wie er sagt.

So entwickelte sich eine Freundschaft. Sven Steinbachs Eltern Gerd und Sabine waren es denn auch, die Tankred Stöbe für zwei Vorträge nach Wittstock holten. „Er schlug uns unsere Bitte nicht ab, sein Buch ’Mut und Menschlichkeit’ auch hier zu präsentieren“, berichtet Sabine Steinbach, die die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek ermöglichte.

„Für mich ist Wittstock nichts Neues“, sagt Tankred Stöbe. Er sprang hier sogar schon als Notarzt ein.

Die Routine erfüllte ihn nicht mehr

Bei den „Ärzten ohne Grenzen“ bewarb er sich 2002. „Die Routine im Alltag erfüllte mich nicht mehr“, sagt er. Sein erster Einsatz führte ihn nach Myanmar. Seither ist er ein- bis zweimal im Jahr für etwa einen Monat für die Organisation unterwegs. „Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich all diese Erfahrungen in meinem Leben machen darf“, sagt er.

Von Björn Wagener