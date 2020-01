Im Bürgerhaus geht es rund

Dranse

Mal sind es Schritte zur Seite, mal kleine kleine Hüpfer oder Drehungen. Manchmal geht es auch rasant durch ein „Armtor“ hindurch oder in Richtung Saal-Mitte und wieder auseinander. Dabei kann es schon mal vorkommen, dass es in der Gruppe hier und da nicht ganz passt. Aber Übung macht den Meister. Die für Anfänger gar nicht so einfachen Schrittfolgen wollen erst einmal gelernt sein. Dafür ist dieser Abend da.

Ein besonderer Tanzkurs

Im Bürgerhaus in Dranse fand in dieser Woche zum ersten Mal ein

Dorothee Seehaber (Mitte) leitet den Kurs. Quelle: Björn Wagener

ganz besonderer Kurs statt. Dorothee Seehaber lehrte dort Kreis- und Gassentänze. Das sind volkstümliche Tänze, die Spaß machen und ein Zusammengehörigkeitsgefühl vermitteln sollen. In Dranse funktionierte das schon sehr gut. Ein wenig Übung genügte, um trotz der nötigen Konzentration gemeinsam einen beschwingten und aktiven Abend zu verbringen. Weitere sollen folgen.

Dorothee Seehaber kommt ursprünglich aus Hamburg, lebt heute aber in Kuhlmühle. „Tanzen ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen.

Fast wie ein Hoffest

Die Ästhetik ist mir dabei wichtiger als der Sport“, sagt sie. Der Tanzkurs in Dranse fühle sich beinahe wie ein Hoffest an.

Da im dortigen Bürgerhaus bessere räumliche Bedingungen bestünden als sie das kleine Kuhlmühle bieten kann, habe es nahe gelegen, diese Tanzkurse nach Dranse zu verlegen.

Der Dorfclub macht es möglich

Das Ganze passierte in Zusammenarbeit mit dem Dorfclub, der die „finanzielle Grundausstattung“ bot, um die Kurse zu ermöglichen, wie Vorsitzender Thomas Rudnick sagt. So blieb es für die Teilnehmer bei einem überschaubaren Beitrag von je fünf Euro für den Abend. Thomas Rudnick ist begeistert vom Erfolg der Auftaktveranstaltung. „Fast 20 Leute, das ist toll“, sagt er.

Fast nur Frauen

Die Hobbytänzer – nahezu ausschließlich Frauen – sind ebenfalls froh über dieses Angebot. „Ja, es macht Spaß, wenn es zeitlich passt, sind wir gern mit dabei“, sagt Britta Fitz aus Dranse. Brigitte Fried und Elena Hoppe stimmen zu. Als angenehm empfinden sie auch, dass sie für den Abend nicht extra nach Wittstock fahren müssen. Auch aus Kuhlmühle sind einige Teilnehmer gekommen.

Die nächsten Tanzkurse gibt es am 5. und 19. Februar sowie 4. und 18. März jeweils ab 18.30 im Bürgerhaus Dranse. Ein weiterer Tanzkurs findet am 1. Februar ab 19 Uhr in der Dorfstraße 7 in Dossow statt. Es soll ein Mitbringbuffett geben. Jeder Teilnehmer wird gebeten, zwei Holzscheite mitzubringen.

Von Björn Wagener