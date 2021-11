Wittstock

Die von Kommunen und den Landkreisen in Prignitz und Ostprignitz-Ruppin angebotenen Bürgertelefone und Corona-Hotlines sind von zehntausenden Menschen genutzt worden. So hat die Hotline des Landkreises Prignitz seit ihrer Schaltung am 24. März 2020 über 31 320 Anrufe verzeichnet. Laut Kreissprecher Frank Stubenrauch wurde und wird die Hotline von Mitarbeitern aus der Kreisverwaltung betreut. „Das wurde positiv aufgenommen. Die Bürger bedanken sich für die Auskünfte und Hilfestellung“, so der Sprecher.

Auch die seit Mitte März 2020 geschaltete Hotline des Landkreises Ostprignitz-Ruppin haben bisher tausende Anrufer genutzt, wie Britta Avantario aus dem Landratsbüro mitteilt. „Zeitweise hatten wir bis zu 120 Anrufe am Tag“, berichtet sie. Fünf Mitarbeiter habe der Kreis im Februar 2021 extra für die Betreuung und andere Aufgaben eingestellt.

Neuruppin verteilte tausende Impftermine telefonisch

Die genaue Zahl der Anrufe wurde bei der Hotline der Stadt Neuruppin nicht gezählt. „Wir haben aber berechnet, dass die Mitarbeiter insgesamt rund 8640 Arbeitsstunden am Telefon verbrachten“, sagt Stadtsprecherin Michaela Ott. Allein bei der Terminabstimmung zu den Impfaktionen hätten die Mitarbeiter mindestens 11 800 Telefonate geführt.

Bis zu 120 Anrufe am Tag hat das im Frühjahr geschaltete Corona-Sorgentelefon der Stadt Kyritz bedient, wie Annett Scholz aus dem Tourismusbüro berichtet. Weitere Anfragen habe auch die Stadtverwaltung selbst geklärt. Mit Blick auf die aktuelle Corona-Lage könnte der Telefon-Service demnächst wieder reaktiviert werden.

Auch Webseiten bieten eine Übersicht

Geschaltet geblieben ist die Hotline ebenfalls in Wittstock wo laut Stadtsprecher Jean Dibbert in den Hochzeiten über 50 Anrufe pro Tag entgegengenommen wurden. Betreut wird die Hotline weiterhin von Mitarbeitern der Tourist Information.

In Pritzwalk hat die Stadtverwaltung zwar nicht extra eine Hotline eingerichtet, aber viele Bürgeranfragen per Email beantwortet. Das berichtet Stadtsprecherin Beate Vogel. Ebenso seien Bürger speziell über die Webseite der Stadt zum Thema informiert worden. Ähnlich machen das Kommunen wie Wittstocks sowie die Landkreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin gemacht.

Von Christian Bark