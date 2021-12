Wittstock

Seit dem vergangenen Jahr will das Projekt „Clever Altern“ Senioren in Wittstock und Heiligengrabe mit smarter Technik wie Tablets, Smartphones aber auch Apps und Sprachsteuerungsgeräten vertraut machen. Am Nikolaustag hatte das Team von Clever Altern zur digitalen Schnipseljagd in die Röbeler Vorstadt geladen. „Hier geht es darum, gelerntes Wissen praktisch anzuwenden“, sagte Teammitglied Lisa Ostwald.

Sie betreut seit einiger Zeit auch immer freitags ab 10 Uhr einen der Smartphone-Stammtische in der Röbeler Vorstadt. Außerdem bietet Jürgen Paul jeden Montag um 9 und 10.30 Uhr einen Kurs im Quartierstreff an. Den besucht seit dem vergangenen Jahr auch Detlef Zehe. „Wir wollen schließlich mit den Enkelkindern noch mitreden können“, sagt der Rentner. Überhaupt lerne sich das in der Gruppe mit praktischen Übungen viel leichter, als immer nur nach Schema F.

Zur Galerie Das Team von Clever Altern lud Senioren am Nikolaustag zur QR-Code-Suche durch die Röbeler Vorstadt.

Bei der Schnipseljagd am Montag ging es darum, QR-Codes an sechs Orten im Wohngebiet zu finden und einzulesen. Dahinter verbergen sich Codes zum einscannen mit dem Smartphone, um weitere Programme oder Anwendungen öffnen zu können. „Dazu braucht man eine spezielle App“, wie Teilnehmer Lothar Franke wusste. Wer die nicht hatte, benötigte mobile Daten, um sie sich herunterzuladen. Als Beweis für die entdeckten Orte sollten die Teilnehmer diese als Selfies fotografisch festhalten.

Lehrstück für kommende Smartphonestammtische

Über die Codes öffneten sich auf den Geräten dann Weihnachtsgeschichten über die Videoplattform Youtube oder Rätsel. So etwa einige mit Emojis, die Bilderrätsel für Weihnachtslieder auftaten. Ebenso gab es Wissensfragen rund um Weihnachten. Etwa, seit wann das Fest gefeiert wird. Antwort: Seit dem Jahr 336, als es kirchlicher Feiertag in Rom wurde.

Wie viele Leute die Codes eingelesen hatten, konnte Lisa Ostwald an ihrem Smartphone nachvollziehen. Sie versicherte, dass bei den nächsten Stammtischen die Aufgaben noch einmal in Ruhe wiederholt würden. Das begrüßte Lothar Franke. „Nicht alle hatten nämlich die gleichen Voraussetzungen“, sagte er. So streikte bei einer Teilnehmerin der Handyakku, eine andere hatte keine mobilen Daten.

Die Teilnehmer wärmten sich mit Punsch auf. Quelle: Christian Bark

„Aber Spaß hat es uns trotzdem gemacht“, stellte Teilnehmerin Edith Haase nach der smarten Tour fest. Alle Teilnehmer konnten sich vor dem Quartierstreff mit warmen Getränken aufwärmen, zur Stärkung gab es einen Imbiss. Außerdem konnte jeder an einer Verlosung teilnehmen. Für die Lose gab es kleine Nikolauspräsente, wie etwa eine Smartphonehalterung.

Die Schnipseljagd war zudem Teil des vierten Lebendigen Adventskalenders in Wittstock. Der lockt übrigens am Donnerstag, 9. Dezember, mit einer Feuerschale, Waffeln und Heißgetränken im Innenhof des Teilhabezentrums am Markt 8.

Die Teilnehmer geben sich gegenseitig Tipps. Quelle: Christian Bark

Das Projekt Clever Altern läuft zunächst noch bis Ende September 2022. „Mit Chance auf Verlängerung“, so Lisa Ostwald. Geplant sind weitere Smartphone-Stammtische in Freyenstein, Dranse und Christdorf.

Von Christian Bark