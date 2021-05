Wittstock

Um mit dem Corona-Lockdown besser umgehen zu können, gibt es verschiedene Strategien und Verhaltenstipps. Mitarbeiter des Wittstocker Teilhabezentrums, das vor allem ein Anlaufpunkt für Menschen mit psychischen Erkrankungen ist, möchten einige davon an die MAZ-Leser weitergeben. „Corona hat unseren Alltag nach wie vor im Griff. Auf dieses Geschehen haben wir weiterhin keinen Einfluss, sondern eher darauf, wie wir damit umgehen“, sagt Sozialarbeiterin Kristin Köppen. Im Interview erklärt sie, warum diese schwierige Situation aus Sicht der Achtsamkeit auch erstaunliche Möglichkeiten im Umgang damit bietet.

MAZ: Was genau ist Achtsamkeit?

Kristin Köppen: Achtsamkeit ist eine bewusste, nicht bewertende oder absichtslose Haltung zum gegenwärtigen Geschehen. Sie ist eine spezielle Form der Aufmerksamkeit, sich vorurteilsfrei und gelassen dessen bewusst zu sein, was im „Hier und Jetzt“ passiert. Das setzt voraus, die Vergangenheit zu akzeptieren und loszulassen, was war, was wir nicht mehr verändern können. Sowie in die Zukunft Vertrauen haben und annehmen, was sein wird.

Wie kann uns Achtsamkeit in dieser Situation helfen?

Eine achtsame Haltung ermöglicht es, sein eigenes Befinden zu spüren, Gedanken zu ordnen, aufmerksam zu sein, zu entspannen sowie ein Gleichgewicht zwischen Gefühl und Verstand herzustellen. Die Wahrnehmung wird geschärft und verfeinert, so dass sich neue Blickwinkel und Möglichkeiten öffnen. Des Weiteren werden unsere fünf Sinne angesprochen und geschult. Im Großen und Ganzen erhöht eine achtsame Haltung unsere Lebensfreude. Studien zeigen messbare Veränderungen in den Bereichen des Gehirns, die mit Gedächtnis, Selbstbewusstsein, Empathie und Stress zusammenhängen.

Was kann ich tun, um achtsamer zu werden?

Achtsamkeit ist ein Prozess, der Übung und Training sowie immer wiederkehrende Bewusstwerdung erfordert. Das Schöne ist, sie ist in unserem Alltag gut integrierbar und kann jederzeit und überall angewendet und geübt werden. Achtsamkeit kann mit jeder alltäglichen Aktivität trainiert werden.

Welche Übungen empfehlen Sie?

Etwa achtsames oder meditatives Gehen. Dabei langsam und bewusst einen Schritt vor den anderen machen. Bewusst den Boden, die wechselnde Untergrundbeschaffenheit, die wechselnden Farben und Außeneinflüsse wie Gerüche, Temperatur oder Wind wahrnehmen. Dabei auf die Atmung achten.

Beim achtsames Essen sollten man versuchen, die Lieblingsspeise bewusst zu essen, indem man sie ganz langsam genießt und schmeckt. Eine Minute innehalten und atmen. Dann aufmerksam die Speisen auf dem Teller beobachten.

Beim achtsamen Atmen, sollte man sich kurz einen Moment Zeit nehmen und auf den Atem konzentrieren, das Kommen und Gehen des eigenen Atems beobachten.

Für weitere Informationen zur Vertiefung des Themas gibt es viele Kurse, etwa online bei den Krankenkassen. Zum Beispiel Anti-Stress-Coaching, Meditations- und Achtsamkeitskurse. Darüber hinaus können auch sogenannte „Mindfulness Apps“ im Play- oder AppStore heruntergeladen werden.

Von Christian Bark