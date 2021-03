Wittstock

Im Teilhabezentrum am Markt ist der Alltag durch die Corona-Pandemie gerade sehr eingeschränkt. Dort hatten vor dem Lockdown vor allem Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen Abwechslung und Gesprächspartner gefunden. Auch Selbsthilfegruppen können sich seit November nicht mehr treffen. Wohl finden aber Einzelgespräche vor Ort oder telefonisch statt.

Die Sozialarbeiterinnen Kristin Köppen und Katrin Ulmer wissen, dass der Lockdown für viele Besucher nicht leicht ist. Deshalb haben sie die Initiative ergriffen und wollen ihren Klienten Tipps und Hinweise geben, wie sie gesund und gestärkt durch die Corona-Zeit kommen.

Das Wittstocker Teilhabezentrum kann gerade nur Einzelgespräche anbieten. Quelle: Christian Bark

„In kleinen Kolumnen zur Selbstfürsorge in der Coronazeit wollen wir Themen rund um das eigene Wohlbefinden auf dem Grund gehen“, erklärt Katrin Ulmer. Dabei spielten Fragen wie „Was kann ich mir in dieser außergewöhnlichen Zeit Gutes tun? Wie kann ich aber auch für meine Mitmenschen da sein?“ eine Rolle.

MAZ-Leser können sich aktiv beteiligen

„Unabhängig davon, dass unsere kleinen Artikel mit Informationen, Anregungen und Übungen zum Ausprobieren regelmäßig in der Zeitung erscheinen, möchten wir Leser dazu aufrufen auch eigene Ideen, ein Bild, ein Gedicht oder auch Fragen an uns zu senden“, sagt Kristin Köppen. Sie freue sich über das Mitgestalten vieler Menschen und hoffe, so gemeinsam positive Momente für alle Leser schaffen zu können.

„In Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachbereichen wird es eine bunte Mischung von Beiträgen geben“, kündigt Katrin Ulmer an. Im ersten Beitrag geht es um Corona und Psyche. „Corona bringt für uns alle viele Veränderungen mit sich“, erklärt die Sozialarbeiterin.

Einrichtungen würden geschlossen, Homeoffice – wenn umsetzbar – verordnet, Kontakte seien nicht mehr so wie gewohnt möglich, Freizeitaktivitäten fielen weg – kurz gesagt, es gebe keinen „normalen“ Alltag mehr.

Tipps, den Alltag in der Corona-Zeit zu meistern Schaffen Sie sich Alltagsstrukturen und halten Sie diese ein, zum Beispiel durch einen Tagesplan- bzw. Wochenplan. Nehmen Sie gesunde und ausgewogene Mahlzeiten zu sich. Bleiben Sie in Bewegung. Fangen Sie die ersten Sonnenstrahlen ein. Setzen Sie sich kleine Tagesziele, die Sie auch erreichen können. Entdecken Sie neue Seiten an sich, wie zum Beispiel ein kreatives Hobby oder andere neue Interessen. Vermeiden Sie die ständige „Coronabeschallung“ durch zu viele Mediennutzung. Nehmen Sie sich auch mal Zeit für sich. Und verlieren Sie nicht den Mut, denn eines haben wir immer in der Hand: Wie wir mit uns selbst umgehen und von welcher Seite wir die Situation betrachten, „denn die schwierigste Zeit in unserem Leben ist die beste Gelegenheit, innere Stärke zu entwickeln.“ (Dalai Lama) Wer bei der kleinen Kolumne mitmachen oder einfach ins Gespräch kommen möchte, kann sich an folgenden Kontakt wenden: kbs.wittstock@awo-opr.de oder direkt im Teilhabezentrum Am Markt 8 in Wittstock. Telefonisch ist das Teilhabezentrum unter der 03394/444213 zu erreichen.

Das alles erfordere eine hohe Belastungsfähigkeit und Organisationstalent. „Niemand kann vorhersehen, wann sich diese Situation wieder verändert“, so die Sozialarbeiterin. Diese Ungewissheit und alle Einschränkungen des Lockdowns löse etwas aus. Jeder Mensch, ob psychisch vorbelastet oder nicht, erlebe diese Ausnahmesituation anders.

„Einige sind mit den neuen Anforderungen massiv überfordert und wieder andere sind gelangweilt und wissen nichts mit der vielen freien Zeit anzufangen. Jedoch in einem Punkt geht es uns allen gleich, wir sind verunsichert und diese Verunsicherung kann auf Dauer zu negativem Stress führen“, sagt Katrin Ulmer.

Negativer Stress entstehe, wenn wir über einen längeren Zeitraum überlastet und somit überfordert seien. Zu Gefühlen der Erschöpfung kämen Schlafstörungen und Existenzängste hinzu. „Das alles kann zu gesundheitlichen Problemen führen“, sagt Katrin Ulmer. Bei fehlenden Bewältigungsstrategien bestehe ein erhöhtes Risiko, eine psychische Erkrankung, wie zum Beispiel Depressionen oder Angststörungen zu entwickeln.

Um in der Coronazeit für sich selbst zu sorgen sei es wichtig, sich auf das zu konzentrieren, was man selbst in der Hand habe und kontrollieren könne, statt auf das, was man nicht beeinflussen könne.

Von Christian Bark