Hilfe übers Telefon für Menschen mit psychischen Problemen in Wittstock

Wittstock

Normalerweise ist die Kontakt- und Beratungsstelle ( KBS) der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) in Wittstock ein Ort der Zusammenkunft, des Austausches und der Hilfe. Vor allem Menschen mit psychischen Erkrankungen nutzen das Angebot. Es gibt gemeinsames Kochen, Selbsthilfegruppen, Musiktherapie oder einfach nur Gelegenheiten für Gespräche. Nun wird der physische Kontakt wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus eingestellt. „Wichtig ist die Gesundheit, alles andere kommt mit der Zeit“, begründet die KBS ihre Schließung bis vorerst zum 19. April.

Die seelische Gesundheit vieler Besucher könnte unter der Krise allerdings stark beeinträchtigt werden. „Die Menschen sind nun ein Stück weit auf sich allein gestellt. Einige von ihnen werden damit richtig Probleme bekommen“, sagt KBS-Betreuerin und Sozialarbeiterin Katrin Ulmer. Gerade für psychisch Kranke Menschen seien Kontakt und ein geregelter Tagesablauf besonders wichtig. Das falle nun alles weg. „Ich denke da auch vor allem an Besucher, die keine Angehörigen haben“, sagt Katrin Ulmer.

Die KBS ist sonst Anlaufpunkt für psychisch belastete Menschen in Wittstock. Quelle: Christian Bark

Deshalb will die KBS aber auch das neue Teilhabezentrum dessen Teil die Einrichtung seit Januar dieses Jahres ist, seinen Besuchern einen Service und Kontakt per Telefon, Whatsapp und Email anbieten. Auch Videoanrufe seien möglich.Laut Katrin Ulmer sei es einigen Menschen wichtig, ihr Gegenüber zu sehen. „Die alltägliche Verunsicherung hat zugenommen. Wir wollen uns um die seelischen Belange kümmern“, erklärt die KBS-Betreuerin. Sie erwarte in den kommenden Tagen viele Anrufe von Menschen, die sich aussprechen wollen oder einfach nur zu jemandem Kontakt haben wollen. Sie sei zudem für weitere Vorschläge offen.

Die KBS in Wittstock ist vorerst bis zum 19. April geschlossen. Quelle: Christian Bark

Zwar ist die Schließung der KBS vorerst nur bis zum 19. April angekündigt, große Veranstaltungen wie etwa den diesjährigen Aktionstag, der für den 6. Mai zum Thema „Mobbing“ auch gemeinsam mit dem Wittstocker Kino „Astoria“ geplant war, werden verschoben. „Die Kooperationspartner sind gerade nicht greifbar“, sagt Katrin Ulmer. Ein neuer Termin sei noch nicht gefunden.

Telefonisch stehen Katrin Ulmer und andere Mitarbeiter des Teilhabezentrums an folgenden Tagen zu folgenden Zeiten für Gespräche zur Verfügung: dienstags von 10 bis 13 Uhr, mittwochs von 10 bis 13 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr. Telefonnummer: 03394/444213, per Whatsapp oder SMS unter 0152/51424349. Emails können unter kbs.wittstock@awo-opr.de geschickt werden. „Wir melden uns schnellstmöglich zurück“, betont Katrin Ulmer.

Von Christian Bark