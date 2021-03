Der Bahnsteig im Kyritzer Bahnhof wird an das Einstiegsniveau der Züge angepasst. Es ist nur eine nur kleine Angelegenheit in einem viel größeren Zusammenhang. Es geht um einen neuen Tunnel, dazu moderne Streckentechnik und neue Übergänge auch in anderen Orten. Ziel: höheres Tempo und die Hoffnung auf wieder mehr Takte.