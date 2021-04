Wittstock

Die neue Testpflicht an Brandenburgs Schulen funktioniert in Wittstock offensichtlich reibungslos. „Bei uns gibt es damit gar keine Probleme. Alles lief ohne Komplikationen ab“, sagt Kerstin Knacke, die Leiterin der Diesterweg-Grundschule in Wittstock.

Das Ganze funktioniert so: An zwei Tagen in der Woche müssen die Kinder jeweils eine Bescheinigung in der Schule vorlegen, die bestätigt, dass sie zuvor zu Hause einen Selbsttest auf das Corona-Virus gemacht haben und dieser negativ ist. Er darf zudem nicht älter als 24 Stunden sein. Nur dann dürfen sie am Unterricht teilnehmen.

Vertrauen in die Eltern

Das legt die aktuelle Eindämmungsverordnung im Land fest. In der Frage, ob diese verpflichtenden Tests tatsächlich ausgeführt wurden, vertraut man den Eltern. „An unserer Schule müssen die Bestätigungen jeweils montags und donnerstags vorgelegt werden“, berichtet Kerstin Knacke. Am Montag konnten alle Kinder vollzählig am Unterricht teilnehmen.

Sollte ein Kind keinen Test absolviert haben und keine Bescheinigung vorlegen können, so ist es aber auch möglich, einen Test direkt an der Schule nachzuholen. „Aber dafür wird eine Einverständniserklärung der Eltern benötigt.“

Ähnlich reibungslos lief die Einführung der Testpflicht an der Wittstocker Waldring-Grundschule. „Es hat gut funktioniert. Es gab unter den Schülern nur sehr wenige Ausnahmen, die keine Testbestätigung dabei hatten. Aber das ist inzwischen auch alles geklärt“, berichtet Schulleiter Thomas Winter.

Getestet zu den Prüfungen

Am Städtischen Gymnasium in Wittstock laufen zurzeit die Prüfungen für die Zehntklässler und fürs Abitur. Bevor die Schüler zur Prüfung antreten, müssen sie natürlich ebenfalls ein negatives Testergebnis vorweisen. Die Tests haben sie zuvor von der Schule mitbekommen. Tests seien in der Schule ausreichend vorhanden. sagt Schulleiter Uwe Ronneburg.

Auch an der Waldring-Grundschule mussten die Schüler einen aktuellen negativen Corona-Test mitbringen. Quelle: Christian Bark

Auch in den anderen Schulen sei das so, berichten die Schulleiter. Die Lehrer müssen ebenfalls zweimal wöchentlich ein negatives Testergebnis vorweisen.

Besucher müssen negativ sein

Für alle Schulen gilt darüber hinaus: Jeder Besucher, der die Gebäude betreten möchte, muss ein negatives Testergebnis besitzen, das nicht älter als 24 Stunden sein darf.

Die neue Testpflicht an den Schulen wurde eingeführt, um sie trotz hoher Sieben-Tages-Inzidenz nicht schließen zu müssen. In Wittstock gab es kurz vor der Einführung dieser Pflicht Kritik von einigen Eltern. Ihnen gehe das zu weit. Ihr Standpunkt: Die Kinder sollten selbst entscheiden, was mit ihren Körpern gemacht wird.

Von Björn Wagener