Thom Nowotny aus Sieversdorf: Das Gesicht der neuen Deutschen Hanf-Akademie

Thom Nowotny aus Sieversdorf bei Neustadt ist Sprecher der in diesem Jahr 2021 gegründeten Deutschen Hanf-Akademie mit Sitz in Prenzlau/Uckermark. Ihr geht es um Wissensvermittlung und Hilfe beim Aufbau von Hanffabriken. In der Region ist das Thema Nutzhanf vor allem rund um Wittstock aktuell.