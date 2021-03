Wittstock

Am Wittstocker Rathaus wurde am Mittwochvormittag die tibetanische Flagge ausgehängt. Angebracht wurde sie am Balkon des Büros des Bürgermeisters. Die Stadt Wittstock setzt damit ein Zeichen für Menschenrechte. Das Präsentieren der Tibet-Flagge erinnert an den 10. März 1959, als die chinesische Armee einen Volksaufstand in Tibet blutig niederschlug.

Symbole sind wichtig

„In schwierigen Zeiten sind Symbole doppelt wichtig“, sagt Jörg Gehrmann. Die Stadt beteiligt sich bereits seit mehr als zehn Jahren an der Kampagne „Flagge zeigen für Tibet“ der Tibet-Initiative Deutschland.

Von Björn Wagener