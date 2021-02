Tierärzte mussten Bein von Fundkatze aus Wittstock amputieren

Papenbruch

Die Fundkatze, die Polizeibeamte in der vergangenen Woche aus einem Streubehälter in Wittstock gerettet haben, muss jetzt dreibeinig durchs Leben schleichen. Das Tier hatte sich mit der linken Vorderpfote in Draht verheddert. „Die Pfote wurde nicht mehr durchblutet und war danach gelähmt“, berichtete Tierärztin Julia Utsch aus Karstedtshof.

Der Leiter des Tierheims Papenbruch, Sven Galle, hatte das verletzte Tier in die Obhut der Praxis der „Hoftierärzte“ gegeben. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Jo Thießen hatte Julia Utsch der Katze dann das linke Vorderbein amputiert. „Die abgestorbene Pfote war wie ein Fremdkörper, den das Tier sich permanent wundgelaufen hätte“, erklärte die Tierärztin.

Die Fundkatze musste am Montag zum Tierarzt mit ihrer Pfote. Quelle: Privat

Weil Katzen auf wunderbar nur mit frei Beinen leben könnten, habe das Praxisteam das Vorderbein von der Schulter an abgenommen. „Die Katze hat die Operation gut überstanden. Nun muss sie sich die nächste Zeit erstmal an ein Leben mit drei Beinen gewöhnen“, sagte Jo Thießen.

Spender und Interessenten für Katze gesucht

Weil die europäische Kurzhaarkatze erst etwa ein Jahr alt sei und sich sonst bester Gesundheit erfreue, hat Julia Utsch keine Sorge, dass sich das Tier schnell wieder zurechtfinden wird. „Es ist eine ganz liebe Katze, sie war nur etwas scheu“, berichtete die Tierärztin.

Julia Utsch und Jo Thießen haben die Katze operiert. Quelle: Privat

Sven Galle hat das Tier nun wieder in seine Obhut genommen. Im Tierheim wird es nun wieder aufgepäppelt. Er hoffe, dass sich der Besitzer noch bei ihm meldet oder andere Interessenten, die der Katze ein neues Zuhause geben wollen. Darauf warte außerdem eine Katze, die im vergangenen Jahr aus einer Dachrinne gerettet worden sei. In der Regel blieben Fundkatzen aber nicht allzu lange bei ihm, weil sie dann ein neues Zuhause finden würden. Bei Hunden meldeten sich die Besitzer meist innerhalb weniger Tage.

Die Operationskosten für die Amputation hat das Tierheim übernommen. Für Sven Galle ist das kein pappensteil, wie er sagte. „Es wäre schön, wenn sich Leute mit Spenden an den Kosten beteiligen könnten“, so der Tierheimleiter.

Wer sich finanziell beteiligen möchte, Interesse an der Katze hat oder der Besitzer ist, kann sich beim Tierheim Papenbruch melden unter Tel. 03394/400160 oder per Email an: kontakt@tierheim-papenbruch.de.

Mehr zum Tierheim unter: www.tierheim-papenbruch.de.

Von Christian Bark