So wurde ein Labrador von der Autobahn geholt

Papenbruch

Unter einem Einsatzwagen der Polizei funkeln zwei Augen: Ausgerechnet hier hat der Labrador Zuflucht gesucht. Mit der Fangstange kann Sven Galle das offensichtlich bissige Tier wenig später fixieren und hervorholen. Der Hund wird in Galles Einsatzfahrzeug verfrachtet. Die Gefahr ist gebannt. „Das Ganze hat nur ungefähr zehn Minuten gedauert“, sagt Sven Galle, der in Papenbruch-Ausbau eine Auffangstation und Pension für Tiere betreibt.

Böllerei lässt Hunde erschrecken

Die Tage um den Jahreswechsel herum sind für ihn immer besondere. Denn oft lässt die Knallerei Vierbeiner erschrecken und ausbüxen – und das nicht erst zu Silvester. Bereits am 28. Dezember vergangenen Jahres rückt Galle aus, um zwei Hunde aus dem Raum Neuruppin einzufangen.

Blick ins Freilauf-Areal der Station. Quelle: Björn Wagener

Wenn sich der heimische Hof in der Nähe der Autobahn befindet, kann es vorkommen, dass der Hund auf der Fahrbahn herumirrt und dort zur Unfallgefahr wird. Daher muss rasch gehandelt werden – so wie im beschriebenen Fall am Silvester-Nachmittag auf der A 24 nahe der Abfahrt Neuruppin-Süd.

Glück für die Einsatzkräfte

Dieser Labrador wurde auf der A 24 eingefangen. Quelle: Polizei

Das geht nicht immer so schnell. Zurzeit befinden sich 16 Hunde in der Station, die damit längst nicht voll belegt ist. Ein Teil der Hunde ist in Zwingern untergebracht, die ebenfalls abgezäunt sind. So ist ein kontrollierter Freilauf möglich. Außerdem gibt es Gehege mit Hütten.

Alle Hunde, die auf dem Gelände der Tierauffangstation untergebracht sind, wurden irgendwo beschlagnahmt oder eingefangen.

Mischlingswelpe dabei

Darunter ist ein zwölf bis 15 Wochen alter brauner

Sven Galle von der Tierauffangstation in Papenbruch-Ausbau mit einem Welpen. Quelle: Björn Wagener

Mischlingswelpe, der wenige Tage vor Weihnachten nahe der Autobahn in Höhe Rossow aufgegriffen wurde. Galle geht davon aus, dass er demnächst vermittelt werden kann. Die Freigabe müsse das Ordnungsamt erteilen.

Die typischen Silvester-Einsätze sind nach wie vor an der Tagesordnung – und noch immer nicht abgeschlossen. Es gebe nach wie vor Hunde, die als abgängig gemeldet sind und vermisst werden.

Bei der Suche nach solchen Vierbeinern habe sich laut Galle ein Wandel vollzogen.

Immer öfter nur noch soziale Medien

Immer öfter würden das zuständige Ordnungsamt und die in dessen Auftrag handelnde Auffangstation gar nicht mehr informiert. Stattdessen fänden Suchmeldungen vielfach nur noch in den sozialen Medien statt. Sven Galle sieht das kritisch. „Der vermisste Hund könnte inzwischen ja auch bei uns gelandet sein. Derartige Fälle gab es schon“, sagt er. Diese Entwicklung sorge zudem dafür, dass er weniger Einsätze fahre, wodurch wiederum die jeweiligen Kosten stiegen.

Von Björn Wagener