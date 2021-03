Liebenthal

Acht Pfoten und eine große Freundschaft: Für Schrottplatz-Hündin und Bürohelferin Kessy aus Liebenthal ist das Leben jetzt noch ein bisschen schöner geworden. Ausgerechnet eine Katze ist ihr Augenstern. Die zwei sind so gar nicht wie Hund und Katze, sondern ein starkes Team. Gemeinsam tollen sie herum, machen es sich auf weichen Kissen gemütlich – und sogar am Futternapf herrscht traute Zweisamkeit.

Katze hatte viel Glück im Unglück

Die Katze, die schlicht „Katze“ heißt, hatte mächtig viel Glück im Unglück. Sie saß als wenige

Wochen altes Baby eines Tages unter der Waage auf dem Schrottplatz nahe Liebenthal. Nur ihr leises Fiepen hatte sie verraten. „Wir haben sie erst einmal in Ruhe gelassen, weil wir nicht wussten, ob die Mutter wiederkommt“, erzählt Patricia Dahm, die auf dem Schrottplatz im Büro arbeitet. Doch bald darauf war klar: Die Kleine ist offenbar ganz allein.

„Mein Mann meinte, ’lass sie lieber in Ruhe’, aber weil wir Frauen ja nicht auf unsere Männer hören, nahm ich sie mit in den Umkleideraum. Dort hatte sie es besser, und ich habe sie auch heimlich gefüttert“, erinnert sich Patricia Dahm.

Doch ein solch tierisches Geheimnis währt nicht lange. Ihr Mann erfuhr schließlich doch davon und empfahl, „dass ich sie mal mit zum Tierarzt nehmen solle. Da hatte ich gewonnen“, schmunzelt sie. Soll heißen: Die Katze durfte bleiben. Ohne Hilfe hätte sie wohl auch nicht überleben können, dafür war sie schlicht zu jung.

Eine tierische Kumpeline

Eigentlich sollte sie „Alu“ heißen – passend zum Schrottplatz. Aber irgendwie bürgerte sich letztlich

doch ein schlichtes „Katze“ ein. Und der kleine Findling hatte doppelt Glück. „Katze“ fand nicht nur menschliche Freunde, sondern auch eine tierische Kumpeline: Kessy, die kleine schwarze Zwergspitz-Hündin ist im Büro von Patricia Dahm nicht wegzudenken. Sie liebt es, Dinge zu apportieren, also ins Mäulchen zu nehmen und ihrem Frauchen zu bringen. Laufzettel von Kunden vom Schrottplatz zum Beispiel oder Visitenkarten, die am Empfang ausliegen.

Kaum nimmt ein Besucher oder Kunde etwas in die Hand, das Kessy für bringewürdig hält, da ist sie auch schon flugs zur Stelle und wartet ungeduldig. Gekonnt schnappt sich die vierjährige Hundedame den Gegenstand, ohne die Finger desjenigen zu berühren, der ihr das begehrte Stück reicht.

Wenn’s raschelt, wird’s interessant

So richtig in Stimmung kommt Kessy, wenn ihr Gegenüber raschelnd in die kleine Schale mit den Bonbons greift. Keine Sorge, die Hündin ist dann nicht auf etwas Süßes aus. Aber sie weiß: Wenn ein Bonbon ausgewickelt wird, fällt auch Papier an – das sie ihrem Frauchen bringen kann.

Apportier-Talent Kessy, die ihrem Frauchen aufs Wort gehorcht, hat das schon seit ein paar Jahren drauf. Freundin „Katze“ besitzt dagegen keine besonderen Talente, außer vielleicht eine gute Kameradin zu sein. „Sie ist keine Kuschelkatze“, sagt Patricia Dahm.

Deshalb nimmt sie sie nicht mit auf den Schrottplatz – zu gefährlich. Die beiden tierischen Mädels auf acht Pfoten sehen sich immer erst, nachdem Kessy Feierabend hat – und der ist zu zweit eben noch viel schöner.

Von Björn Wagener