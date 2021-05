Belower Wald

Es ist ein Ort der Beklemmung, der eines der dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte thematisiert. Heute vor 40 Jahren wurde die Mahn- und Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald eröffnet.

Bis zum rechtsextremistisch motivierten Brandanschlag 2002 diente das Holzhäuschen als Museum. „Es wurde an der Stelle errichtet, an der im April 1945, als tausende Häftlinge des Todesmarsches aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen hier kampieren mussten, ein Hirtenhof stand“, berichtet Gedenkstättenleiterin Carmen Lange.

Am 7. Mai 1981 wurde das Museum in der Gedenkstätte „Todesmarsch im Belower Wald" eingeweiht. Heute ist es pädagogische Projektwerkstatt.

In dem Haus sollen 1945 die Kolonnenführer der SS untergebracht gewesen sein, während die Häftlinge unter freiem Himmel nahezu sich selbst überlassen gewesen waren. Viele von ihnen hatten die Rinde umliegender Bäume zu einer Art Brei verkocht, andere haben ihre Initialen in den Bäumen hinterlassen. „Es ist im Grunde ein lebendiges Museum“, sagt Carmen Lange.

Mit den Bäumen seien die Ritzungen über die Jahrzehnte hinweg in die Breite gegangen. Einige sind, weil sie nicht tief genug eingeschnitzt worden sind, fast verschwunden. Gefertigte Abdrücke und Fotografien haben sie für die Nachwelt erhalten.

Die Einritzungen im Baum werden mit den Jahren breiter. Quelle: Christian Bark

Insgesamt 41 Tafeln informieren auf dem Gelände und entlang des Weges über den Todesmarsch. Eine Vitrine zeigt Fundstücke aus dem Boden. Das Gebäude selbst dient heute als pädagogische Werkstatt. Hier finden, wenn nicht gerade Corona-Lockdown ist, Vorträge, Führungen und Forschungsprojekte statt.

Stele wurde 1975 eingeweiht

Ein besonderer Ort war der Belower Wald bereits nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Im Zuge der Nachforschungen Überlebender und Angehöriger war er immer frequentiert gewesen. Ab den frühen 1950er Jahren arbeitete die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) die Geschichte zunächst gründlich auf. Eine Arbeitsgruppe der SED zur Erforschung des Todesmarsches entdeckte die Einritzungen Mitte der 60er Jahre wieder. Es gab erste Kennzeichnungen und einen Gedenkstein.

Einweihung der Gedenkstele 1975. Quelle: Christian Bark

1975 wurde dann im Beisein vieler Überlebender, Funktionäre und Bürger aus der Umgebung eine Gedenkstele eingeweiht. „Ich hatte damals als Thälmann-Pionier die Fahne gehalten“, erinnert sich Kerstin Zillmann, die heute in der Gedenkstätte arbeitet. In den 70er Jahren wuchs das Interesse an den Geschehnissen von damals, auch jenes Kerstin Zillmanns.

Ab 1976 erfolgte die Kennzeichnung der Todesmarschrouten durch Emailletafeln. In einem Briefkasten gab es für die Besucher des Belower Waldes Infomaterial und ein Besucherbuch. Im gleichen Jahr wurde der Bau des Todesmarschmuseums beschlossen und bis 1981 realisiert.

In den 1990er Jahren war die Projektwerkstatt ein Museum. Quelle: Christian Bark

Der Brandanschlag hatte ab 2002 eine Erweiterung der Gedenkstätte zur Folge, seit 2010 gibt es sie in ihrer heutigen Form. Bis zur Eröffnung des Todesmarsch-Dokumentationszentrums Isenschnibbe bei Gardelegen 2020 war jene im Belower Wald die bundesweit einzige Todesmarsch-Gedenkstätte.

Vermutetes Massengrab noch nicht gefunden

Sie ist Schnittstelle für die Erforschung der Todesmärsche und historischer Ereignisse weit darüber hinaus. „Zuletzt hatten uns Nachkommen eines Häftlings aus Frankreich geholfen, dessen Grab in Grabow zu finden“, berichtet Kerstin Zillmann.

Die Geschichte der Gedenkstätte Belower Wald Ende April 1945 mussten 16.000 Häftlinge des Todesmarsches im Belower Wald kampieren. Sie wurden Anfang Mai von den Alliierten befreit. Erste Gedenksteine wurden in den späten 1940er Jahren errichtet. Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) begann mit den Forschungen. Dabei tat sich besonders Fanny Mütze-Specht hervor. In den späten 50er und frühen 60er Jahren entstehen erste große Gedenkstätten, etwa im KZ Sachsenhausen 1961. 1964 wurde eine Arbeitsgruppe zur Erforschung des Todesmarsches gegründet, sie entdeckte Schnitzereien im Belower Wald wieder. 1965 wurde ein Gedenkstein errichtet. 1975 wurde eine Gedenkstele eingeweiht. Auf den Resten eines Hirtenhauses entstand bis 1981 ein Museum. 2002 wurde das Haus bei einem Brandanschlag stark beschädigt und daraufhin saniert. Heute beherbergt es eine pädagogische Werkstatt.

Zehntausende Datensätze werden aus historischen Quellen hier ausgewertet. Das ist nur ein Teil der Aufgaben der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, zu der auch jene im Belower Wald gehört. Bis heute bleiben viele Geheimnisse ungelüftet. So konnte ein bereits in den 1950er Jahren auf dem Areal vermutetes Massengrab nie gefunden werden.

Noch in diesem Jahr will die Gedenkstätte laut Carmen Lange wieder ihre pädagogische Arbeit fortsetzen. „Wir hoffen, dass das ab August möglich sein wird“, sagt sie. Am 4. September sei ein Gedenkweg mit der Evangelischen Kirche von Wittstock in den Belower Wald geplant. Am 12. September soll es einen Vortrag über die Verfolgung Asozialer in der Nazi-Zeit geben. Ab 8. Mai 2022 will die Gedenkstätte die Ausstellung „Bruchstücke 45“ zeigen.

Von Christian Bark