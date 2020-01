Das Kriegsende aus einem neuen Blickwinkel

Belower Wald

Ein runder Jahrestag wirft seine Schatten voraus: Anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung von Hitler-Deutschland am 8. Mai 2020 wird es im Todesmarschmuseum im Belower Wald eine ganz besondere Ausstellung geben. Das kündigt Museumsleiterin Carmen Lange an.

45 persönliche Geschichten

Anhand 45 persönlicher, überprüfter Geschichten von Zeitzeugen rund um die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges sollen die Besucher einen neuen Blickwinkel auf die „sehr ambivalente Zeit mit den letzten Ermordungen, der Befreiung und der Besatzung durch die Sowjets bekommen“, sagt Carmen Lange.

Gedenken im Belower Wald Das Todesmarschmuseum im Belower Wald bei Wittstock erinnert am authentischen Ort an die unmenschlichen Bedingungen, unter denen die Häftlinge auf dem Todesmarsch zu leiden hatten. Am 21. April 1945 trieb die SS mehr als 30.000 Häftlinge des KZ Sachsenhausen zu Fuß in Richtung Nordwesten auf einen Todesmarsch. Darunter waren viele Frauen und Kinder. Hunderte Menschen starben unterwegs oder wurden erschossen. Vom 23. bis zum 29. April wurden mehr als 16.000 Häftlinge im Belower Wald nahe Wittstock zusammengetrieben. Sie lagerten ohne Unterkunft und Versorgung im Wald, mit Stacheldraht umzäunt und bewacht. Die Gedenkstätte im Belower Wald gibt es seit 1981. Im April 2010 wurde nach umfassender Neugestaltung wiedereröffnet. Dazu gehört seitdem auch die Open-Air-Ausstellung „April 1945: Der Todesmarsch der Häftlinge des KZ Sachsenhausen“.

Die Ausstellung werde zunächst in fünf Teilen an den Orten der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten stehen: außer im Belower Wald auch in Ravensbrück, Sachsenhausen, Potsdam und Brandenburg. „Ich freue mich darauf. Es wird eine ganz spannende Ausstellung.“

Eröffnung ist im Mai

Der Eröffnungstermin stehe noch nicht sicher fest, werde aber im Mai stattfinden. Im besten Fall könne es bereits der 8. Mai sein. Carmen Lange schließt aber nicht aus, dass sich das Ganze noch etwas verschieben könnte. Danach werde die Ausstellung ein halbes Jahr lang im Belower Wald präsentiert. Danach sollen alle fünf Teile in Potsdam gezeigt werden – voraussichtlich ab 2021.

Kränze niederlegen bei Trompetenklängen. Quelle: Björn Wagener

Neben dieser Ausstellung bereitet das Museum zurzeit noch eine weitere Veranstaltung vor, die noch in diesem Monat zu erleben sein wird: Anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus am Montag, 27. Januar, wird sie bereits am Sonntag, 26. Januar, stattfinden. Los geht es ab 14 Uhr mit einer Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung am Mahnmal am Todesmarschmuseum.

Die Suche nach Hitlers Volk

Danach wird der Film „Die Suche nach Hitlers Volk“ gezeigt. Saul Kussiel Padover, ein Captain der US-Armee, interviewt darin kurz nach der Befreiung Deutsche, um die Mentalität von „Hitlers Volk“ zu ergründen. Er führt tiefgründige Interviews mit Menschen aus verschiedensten Bevölkerungsschichten. Die protokollierten Gespräche werden im Film nachgestellt.

Kulturministerin Martina Münch (r.) und Museumsleiterin Carmen Lange. Quelle: Björn Wagener

Für Freitag, 17. April, plant das Todesmarschmuseum ebenfalls etwas Besonderes, so Carmen Lange.

Kinder von Häftlingen als Autoren

Es werden Bücher vorgestellt, deren Autoren eines gemeinsam haben: Sie sind Kinder von ehemaligen Häftlingen. In den Werken setzen sie sich mit dem Schicksal ihrer Eltern auseinander. Zudem gibt es an diesem Tag eine Feier, bei der Politiker und Zeitzeugen zu Wort kommen werden. Mit dieser Veranstaltung gedenkt das Museum der Tage des Lagers und der Befreiung der Häftlinge zwischen dem 3. und 6. Mai 1945.

Von Björn Wagener