Wittstock

„Wenn man die Augen geschlossen hat, konnte man tatsächlich denken, Frank Sinatra steht persönlich auf der Bühne“, schwärmte Ursula Kohlmey am Samstagabend beim Konzert von Sänger Tom Gaebel und seiner Big Band. Dessen Stimme glich tatsächlich in vielen Tonlagen jener des 1998 verstorbenen amerikanischen Megastars.

Zur Galerie Der Sänger gab Sinatra-Songs und andere Evergreens auf der Laga-Bühne zum Besten. Das Publikum war begeistert.

Am Samstag swingten Tom Gaebel und sein Orchester auf der Landesgartenschau-Bühne im Wittstocker Amtshof vor allem Songs, die Frank Sinatra berühmt gemacht hatten. Zum Beispiel „Fly me to the Moon“ oder „Come fly with me“. Vom Gelände der Landesgartenschau (Laga) zeigte er sich begeistert. „Nächstes Jahr werde ich mit meiner Band das Gelände hier kaufen“, kündigte er scherzhaft an.

„Wir brauchen nur ein bisschen Schlagzeug, dazu ein wenig Bass untergerührt, eine Prise Gitarre und einen Hauch von Klavier“, erklärte Tom Gaebel die Zutaten für gute Swingmusik. Er präsentierte seinem Publikum, das zahlreich auf den Sitzplätzen vor der Bühne aber auch stehend vertreten und tanzend war, auch andere Musik wie etwa Soul oder Bossa Nova.

Im letzteren brasilianischen Musikstil kann man übrigens jeden großen Song vortragen, wie Tom Gaebel eindrucksvoll mit „I’ve got you under my Skin“ bewies. Immer wieder band er das Publikum in seine Show ein. Zum Beispiel beim Anti-Regen-Tanz, wobei der Sänger die Zuhörer dazu aufforderte, mitzurufen.

Da wurde auch mal das Tanzbein geschwungen. Quelle: Christian Bark

Tom Gabel erzählte nebenher auf humorvolle Weise, wie er mal angefangen hatte, bevor es die Band gab, nämlich nur mit seiner Stimme und einem Kassettenrekorder. Er zeigte aber auch, wie vielfältig sein musikalisches Talent ist. So spielte er gemeinsam mit Bandmitglied Richie Hellenthal Posaune oder lieferte sich mit seinem Schlagzeuger einen Wettstreit auf den Drums.

Weitere Evergreens wie „Strangers in the Night“ durften ebenfalls nicht fehlen und nach stehenden Ovationen gab es noch „New York, New York“ sowie „My Way“ zu hören. Das Publikum zeigte sich rundum begeistert. „Ein wirklich schönes Konzert“, lobte auch Ursula Kohlmey.

Fans nutzten die Gelegenheit zu einem Foto mit Tom Gaebel. Quelle: Christian Bark

Nach dem Auftritt nutzten viele Zuhörer und Fans noch die Gelegenheit, sich ein Autogramm oder CD von dem Sänger zu sichern. Einige Besucher ließen sich auch mit Tom Gaebel fotografieren.

Am Sonntag, 30. Juni, wird es das nächste Große Konzert auf der Laga-Bühne geben. Dann tritt die Musikerin und Saxofonistin Tina Tandler ab 17 Uhr auf.

Von Christian Bark