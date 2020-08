Wittstock

Wittstock hat jetzt einen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. Tom Keipert (42) eröffnete seine Praxis am Dienstag in der Burgstraße 1. Damit baut die Stadt ihre Kompetenz bei der ärztlichen Versorgung von Kindern weiter aus. Denn neben Kinderarzt Sebastian Wanke in der St-Marien-Straße und Kinderchirurgin Emine Varol-Mundt im Sonnenweg komplettiert Tom Keipert das „wunderbare Dreigestirn“, wie es Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann nennt.

Denn die Mediziner sorgen dafür, dass Patienten und Eltern nur sehr kurze Wege haben, wenn gesundheitliche Probleme geklärt werden müssen.

Geballte Kompetenz

Diese geballte Kompetenz sei für den gesamten Landkreis von Vorteil. „Es ist ein gutes Signal für die Zukunft“, sagt Jörg Gehrmann. Denn in einer lebenswerten Region seien Gesundheitsangebote sehr wichtig. „Ich freue mich ganz besonders, dass sich Herr Keipert Wittstock ausgesucht hat.“

Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann (l.) ist froh, dass sich Tom Keipert für Wittstock entschieden hat. Quelle: Björn Wagener

Dass das so ist, hat vor allem zwei Gründe: Keipert selbst stammt gebürtig aus Lauchhammer ( Oberspreewald-Lausitz) und hat in Potsdam studiert und promoviert. So pendelt er gegenwärtig noch dorthin. Aber die Familie seiner Frau kommt aus dem Raum Neuruppin. Da die Keiperts mit ihren vier Kindern gern in der Region heimisch werden möchten, habe sich Wittstock angeboten. Andererseits wollte Tom Keipert dorthin, wo der Bedarf an psychotherapeutischen Leistungen für Kinder und Jugendliche hoch ist. Und das sei in Wittstock der Fall. Das habe ihm die Kassenärztliche Vereinigung (KV) bestätigt.

Sondergenehmigung für Wittstock

Die KV habe eine Sondergenehmigung für Wittstock erteilt. Die ermöglichte es Keipert erst, sich hier niederzulassen. Aus rein statistischer Sicht gelte Wittstock als versorgt, sodass weitere Ärzte eigentlich keine Zulassung von der KV bekommen. Dennoch müssten Patienten in der dünn besiedelten und weitläufigen Region mitunter lange Strecken zurücklegen, um zum nächsten Kinder- und Jugendpsychotherapeuten zu gelangen. Aber gerade das sei problematisch.

„Die regionale Versorgung ist sehr wichtig. Wenn zu weite Wege zum nächsten Jugendpsychotherapeuten überwunden werden müssen, steigt auch die Hemmschwelle, überhaupt ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen“, so Keipert. Folge: Jugendliche erhalten womöglich die dringend nötige seelische Stärkung zu spät. „Die Probleme, die daraus entstehen, reichen oft bis ins Erwachsenenalter und sind dann vielleicht gar nicht mehr aufzufangen. Es geht hier um Lebenspersektiven“, betont er.

Das habe die KV erkannt und die Sondergenehmigung erteilt. „Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt Keipert. Auch Bürgermeister Gehrmann sieht das so. „Die KV zeigt hier großen Weitblick.“

Oft Verhaltensauffälligkeiten

Bei Kindern würden oft Verhaltensauffälligkeiten – Aufmerksamkeitsdefizite oder Störungen des Sozialverhaltens – behandelt. Während Jungen ihre Probleme meist nach außen trügen und Ärger in der Schule bekommen, reagierten Mädchen auf seelische Probleme meist später und mehr nach innen gerichtet – mit Traurigkeit, Ängsten oder Depressionen, sagt Keipert. Im späteren Jugendalter kämen oft Abhängigkeiten hinzu – etwa beim Drogen- oder Medienkonsum.

Keine Überweisung nötig

Wer Keiperts Hilfe in Anspruch nehmen möchte, kann sich direkt an seine Praxis wenden. „Eine Überweisung vom Hausarzt ist nicht nötig. Der Kinderarzt sollte aber informiert werden.“ Außerdem wolle er offene Sprechstunden an Vormittagen anbieten. Sie richten sich an eine Klientel im Alter bis 21 Jahre. Außer in Wittstock betreibt Keipert eine weitere Praxis in Neuruppin.

Keipert arbeitet mit den Eltern und – wenn gewünscht – mit den jeweiligen Schulen zusammen. „Ich habe zudem einen guten Draht zum Sozialpsychiatrischen Dienst in Neuruppin und beginne jetzt damit, mich mit den Ärzten vor Ort zu vernetzen.“

Sprechzeiten in Wittstock: montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie montags und mittwochs von 13 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung. Kontakt zur Praxis unter Tel.: 03394/4 00 59 91 oder in Neuruppin unter Tel.: 03391/4056792.

Von Björn Wagener