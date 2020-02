Tourismusgalerie am Sonntag in Sewekow

Sewekow

Die 11. Tourismusgalerie findet am Sonntag, 1. März, in der Max-Schmeling-Halle, Am Brink 3, in Sewekow statt. Von 11 bis 16 Uhr präsentieren sich dort touristische Anbieter aus dem Norden Brandenburgs und aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Veranstaltung dient der weiteren Vernetzung und Kontaktpflege mit dem Ziel, die Besucherzahlen in der Region weiter zu erhöhen.

Derzeit haben sich 24 Aussteller angemeldet. Die Spanne reicht von Musik, Tieren, Kräutern und Pilzen über das Segelfliegen oder Surfen bis zu Museen, Klöstern und Burgen oder das Radeln.

Antje Biewald-Blumenthal, die Vorsitzende des Tourismusvereins Wittstocker Land, und der Inhaber des Seehotels Ichlim, Verlando Konschak, präsentieren hier ein Plakat, das auf die Veranstaltung hinweist.

Von Björn Wagener