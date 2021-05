Wittstock

Schon vor dem Abitur hatte Maximilian Kowol den Plan A fest im Blick: Erst ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und dann ein Studium absolvieren. „Ich wollte vor allem den Kontakt mit Leuten schulen und bei der Kommunikation professioneller werden“, sagt der 20-Jährige aus Neuruppin. Noch bis Ende August ist er als FSJ-ler in der Touristinformation der Stadt Wittstock tätig.

Wer seine Nachfolge dort am 1. September antritt, steht noch nicht fest. „Bis zum 11. Juni können sich Interessenten bewerben“, sagt Touristinformationsleiterin Katja Reichelt. Umso mehr setzt sie darauf, dass potenzielle Anwärter sich für dieses breites Einsatzfeld begeistern.

Dieses Profil ist beim Freiwilligen Sozialen Jahr in der Touristinformation Wittstock gefragt

Wer zwischen 16 und 23 Jahre alt, kommunikativ und kontaktfreudig sowie freundlich und aufgeschlossen ist, bringt beste Voraussetzungen für diese öffentlichkeitswirksame Arbeit mit. Träger für diese Einsatzstelle ist der Landeskulturjugendring Berlin.

All das hat auch Maximilian Kowol in die Waagschale geworfen und viel gelernt. Bestes Beispiel: „Früher habe ich eher eine E-Mail als Antwort genutzt, heute greife ich zum Telefonhörer“, sagt Kowol. „Die Besucher wollen sich unterhalten fühlen“, sagt Katja Reichelt. Genau diese persönliche Ansprache beherrscht der 20-Jährige nun aus dem Effeff.

Maximilian Kowol hatte coronabedingt bisher nur zwei Monate direkte Kundenkontakte in der Touristinformation in Wittstock. Quelle: Christian Bark

Lange Durststrecke ohne Besucher bewältigt

„Leider habe ich bisher nur zwei Monate die Touristinformation mit Publikumsverkehr erlebt“, erinnert er sich. Bereits Anfang November musste die Einrichtung coronabedingt ihre Türen schließen. Dennoch hat er im Wortsinn einen heißen Draht zu den Menschen entwickelt.

Denn die Touristinformation hat in den vergangenen Monaten die Corona-Impftermine für Wittstock und Heiligengrabe koordiniert und Telefongespräche am laufenden Band geführt. Ab 1. Juni wird die Touristinformation wieder ihre Türen öffnen. „Ich freue mich wieder auf die Gespräche mit den Besuchern“, sagt Kowol.

Eigene Projekte können umgesetzt werden

„Junge Leute für Wittstock begeistern, Lieblingsorte als Geheimtipp empfehlen, all das macht ein FSJ hier aus“, sagt Katja Reichelt. Maximilian Kowol brachte auch Geschichtsinteresse für die Region mit und punktete damit beim Vorstellungsgespräch. „Beim FSJ kann jeder eigene Projekte umsetzen“, sagt Kowol.

Wissenswertes über den Soldatenfriedhof

Er hat sich den Soldatenfriedhof am Bahnhof ausgewählt und vorhandene Recherchen vertieft, weitergeführt und zusammengefasst. Dabei hatte er Dokumente aus verschiedenen Einrichtungen unter die Lupe genommen. „Es gab keine neuen Erkenntnisse, aber jetzt ist das Wissen zusammengefasst“, sagt Kowol.

Die Toten mahnen: Kranzniederlegung 2019 auf dem Soldatenfriedhof am Bahnhof in Wittstock. Quelle: Christamaria Ruch

Vor allem wegen der räumlichen Nähe zur Touristinformation im Bahnhof tauchten dort immer wieder Besucherfragen zu diesem Friedhof auf. „Unser Ziel ist, dort auch eine Infotafel aufzustellen“, sagt Katja Reichelt.

Maximilian Kowol hat beim Geocaching Akzente gesetzt

Außerdem hat der junge Mann das vorhandene Angebot in Wittstock zum Geocaching erweitert. Geocaching gilt als elektronische Schnitzeljagd. Mit GPS-Sendeempfängern können die geografischen Koordinaten im Internet gesucht werden. „Mit den neuen Routen wird noch mehr für den Individualtourismus geboten“, sagt Maximilian Kowol.

Seine eigene Route steht schon fest. Demnächst bewirbt sich Maximilian Kowol für einen dualen Studienplatz im Bereich Bauingenieurwesen. „Das stand schon vor einem Jahr für mich fest.“ Außerdem tritt er bei der kommenden Bundestagswahl als Direktkandidat im Wahlkreis 56 für die Bündnisgrünen an.

Weitere Information zum Freiwilligen Sozialen Jahr in der Touristinformation in Wittstock gibt es bei Kerstin Koch bei der Stadt Wittstock. Sie ist telefonisch unter 03394/42 91 05 oder per Email unter k.koch@stadt-wittstock.de zu erreichen.

Von Christamaria Ruch