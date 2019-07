Wittstock/Dosse Wittstock - Nicht alle Hinweisschilder stimmen Nicht alle Wegweiser in Wittstock zeigen in die richtige Richtung. Der Grund sind Umzüge von Einrichtungen. Die Stadt kennt das Problem. Weshalb sie dennoch vorerst nichts ändern wird.

Der Wegweiser am Rathaus in Wittstock. Nicht alle Schilder zeigen in die richtige Richtung. Quelle: Björn Wagener