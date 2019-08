Wittstock

Dietmar Andree trainiert seit 30 Jahren die Fußballer der SG Stahl Wittstock. Am Sonntag gab es eine Überraschung für ihn. Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann und Jürgen Franke vom Kreissportbund würdigten Andree für sein langjähriges Engagement im Sport – mit einem Sonderpokal, einem Wimpel und einem guten Tropfen. „Den kann man trinken, wenn man Meister ist, aber wenn man Zweiter ist, schmeckt er auch noch“, schmunzelte Gehrmann. Ein Körbchen mit kleinen Präsenten gab es auch noch aus den Reihen der Mannschaft.

Kurz vor Beginn des Spiels

Die Würdigung des Trainers fand am Sonntagnachmittag auf dem Stahl-Sportplatz in Wittstock statt. Direkt danach begann das erste Punktspiel in der Kreisoberliga. Stahl Wittstock und der Meyenburger SV Wacker trennten sich 6:2.

Von Björn Wagener