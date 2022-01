Wittstock

Der künftige Radweg von Wittstock nach Griebsee nimmt Form an. Zurzeit wird die Trasse entlang der alten Bahnlinie von Wittstock nach Mirow freigeschnitten.

Die Arbeiten sollen bereits in der kommenden Woche abgeschlossen werden. Das kündigte Kevin Förster am Dienstag an. Er ist Geschäftsführer der Firma Gala-Bau aus Rietz-Neuendorf, die die Freischneidearbeiten ausführt.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anlässlich des Beginns der vorbereitenden Arbeiten für den bevorstehenden Radwegebau hatte die Stadt Wittstock zu einem Vor-Ort-Termin mit Bürgermeister Jörg Gehrmann und weiteren Projektbeteiligten eingeladen.

Asphaltweg in Wittstock wird zweieinhalb Meter breit

Der künftige zweieinhalb Meter breite und 11,7 Kilometer lange Asphaltweg bekommt drei Rastplätze. Er wird die Ortsteile Klein Haßlow, Babitz, Groß Haßlow und

Vor-Ort-Termin am Dienstag in Wittstock mit Bürgermeister Jörg Gehrmann (Mitte). Der künftige Radweg verläuft wenige Meter hinter diesem Treffpunkt. Quelle: Björn Wagener

Dranse mit der Stadt Wittstock verbinden – und das bereits in absehbarer Zeit. Bis Jahresende soll alles fertig sein. „Die eigentlichen Bauarbeiten werden voraussichtlich im Mai beginnen“, kündigte Bärbel Heuer vom gleichnamigen Ingenieurbüro aus Babitz am Dienstag an. Bis dahin müssen aber noch einige Durchlässe – also Kanäle, die die Trasse unterqueren – saniert werden, wie Wittstocks Bauamtsleiter Bernd Hamann mitteilte.

Der Radwegebau bis Griebsee kostet insgesamt rund 2,6 Millionen Euro. 2,1 Millionen Euro davon steuert das Land als Fördermittel bei. Den Rest übernimmt die Stadt Wittstock. Den Fördermittelbescheid konnte Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann bereits Ende Oktober vergangenen Jahres von Frank Schmidt vom Landesbetrieb Straßenwesen entgegen nehmen.

Verbindung wird später bis nach Mirow fortgeführt

Perspektivisch soll die Verbindung später noch bis nach Mirow weitergeführt werden. Laut Bernd Hamann würden die Vorbereitungen auf diesen zweiten Bauabschnitt zeitlich so eingeordnet, dass der Anschluss „möglichst nahtlos“ vollzogen werden kann.

Bärbel Heuer betonte am Dienstag, dass der Radweg vor allem den Alltagsverkehr für die

Der Blick entlang der Trasse ist bereits frei. Quelle: Björn Wagener

örtlichen Bewohner erleichtern und dafür sorgen soll, dass Wittstock auch mit dem Fahrrad schnell zu erreichen ist. Touristische Zwecke stünden nicht im Vordergrund.

Dennoch gab am Dienstag auch Katja Reichelt, die Leiterin der Wittstocker Touristinformation, ihrer Freude darüber Ausdruck, dass dieser Weg nun realisiert werden kann. Denn mit ihm lässt sich – wenn der zweite Bauabschnitt vollzogen ist – auch die Müritzregion bequem mit dem Rad erkunden.

Gute Bedingungen für Freischnitt in Wittstock

Noch aber steht das Projekt am baulichen Anfang. „Es arbeitet sich sehr angenehm. Man muss nicht auf den Straßenverkehr achten. Außerdem gibt es ein gutes Zusammenwirken mit der Bauüberwachung“, sagt Kevin Förster. Alle Beteiligten sind zudem froh darüber, dass das Wetter bisher recht mild war. Frost und Schnee spielten keine Rolle.

Das Thema Radwege will die Stadt Wittstock künftig allgemein noch stärker in den Fokus nehmen. Bürgermeister Gehrmann kündigte am Dienstag an, eine Arbeitsgruppe zusammenstellen zu wollen, die sich mit der Frage beschäftigt, wie die Ortsteile noch besser an die Kernstadt angebunden werden können, ohne motorisiert unterwegs sein zu müssen.

Von Björn Wagener