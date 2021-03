Wittstock

Noch bis ins hohe Alter hatte sich Werner Risse die Laufschuhe übergezogen und ist durch Wald und Flur geturnt. „Er war regelrecht süchtig nach dem Laufen“, sagt sein Sohn Thomas Risse. Mit 97 Jahren ist einer der bekanntesten und engagiertesten Wittstocker Sportler nun gestorben.

„Er war für viele von uns ein sportliches Vorbild gewesen“, sagt der Vorsitzende des Laufclubs LC Dosse, Wolfhard Zick. Den Verein hatte Werner Risse vor 31 Jahren mitgegründet. Über 25 Jahre hatte er dort im Vorstand mitgewirkt, zuletzt als Kassenprüfer. „Schon Mitte der 1970er Jahre war Werner Mitinitiator der Wittstocker Läufergruppe“, berichtet Wolfhard Zick. Dabei habe er regelmäßig an Läufen in Polen und der Tschechoslowakei teilgenommen.

Werner Risse lief bis ins hohe Alter. Hier in den 1990er Jahren. Quelle: privat

Gebürtig stammte Werner Risse aus der Lausitz, genauer aus Groß Düben. Der Militärdienst führte ihn in den 1940er Jahren nach Neuruppin, von wo er nach dem Zweiten Weltkrieg nach Wittstock kam und 1948 seine Frau Christa heiratete. Sie war Tochter des Wirts der Wittstocker Ausspanne. Werner Risse stieg ins Geschäft mit ein und betrieb dort den Kaufmannsladen.

Erst mit 50 zum Laufen gekommen

Zeitweise als Sportlehrer an der Erweiterten Oberschule in Wittstock tätig, hatte sich Werner Risse eher dem Turnen verschrieben. Bis zu seinem 50. Lebensjahr hatte er auch auf Potsdamer Bezirksebene Erfolge und wechselte dann zum Laufsport. „Das war ein Vorteil, weil durch das Turnen die Knochen noch gut mitmachen konnten“, erklärt Wolfhard Zick.

Was Werner Risse dann ablieferte, bezeichnet der Vereinsvorsitzende schlicht als „unglaublich“. Neben dem Franzosen-Lauf in Berlin, den Rennsteigläufen und Straßenläufen bei den Freunden der Wittstocker Läufer im tschechischen Žebrák seien noch bis zu zehn weitere Volksläufe pro Jahr dazugekommen. Im Mai 2008 hatte Werner Risse am Rennsteig die Altersklasse Männlich (M) 85 eröffnet, weil er mit seinen 85 Jahren der älteste Teilnehmer war. „Wir jüngeren Läufer kamen hechelnd durchs Ziel und Werner landete sogar auf dem Podest“, erinnert sich Wolfhard Zick. 2013 habe Werner Risse dann in Wittstock und Perleberg die Altersklasse M 90 eröffnet.

Werner Risse mit seinen Läufern vom LC Dosse beim Rennsteiglauf 2008. Quelle: Privat

Bis er 92 Jahre alt war, ging Werner Risse laufen. 2002 war er für sein Engagement von der Stadt Wittstock als „Sportler des Jahres“ und 2009 mit der Ehrenmedaille der Stadt ausgezeichnet worden. Bei Treffen des LC Dosse war er, je nach dem wie er sich fühlte, immer mal wieder dabei gewesen. Ein letztes großes Projekt hatte Werner Risse in seinen letzten Lebensjahren mit seinem Sohn Thomas in Angriff genommen, die Restaurierung des historischen Vier-Seiten-Hofs der alten Ausspanne.

Jörg Gehrmann (r.) gratulierte Werner Risse zum 95. Geburtstag. Quelle: Dirk Klauke

Hier öffnete im Frühjahr 2018 die Kneipe „Ausspann 27“, die Thomas Risse und seine Frau Wilma seitdem betreiben. „Mein Vater hat mir immer den Rücken freigehalten“, blickt der 69-Jährige zurück. In der Ausspanne hatte Werner Risse 2018 noch seinen 95. Geburtstag gefeiert, wo auch Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann zu den Gratulanten gezählt hatte. Ein letztes Gruppenbild vom Dezember 2019 zeigt ihn mit LC-Dosse-Mitgliedern. Nun ist Werner Risse in einer Wittstocker Senioren-WG verstorben. „Wir werden ihn sehr vermissen“, sagt Wolfhard Zick.

